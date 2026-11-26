ARADEO – È un’azione tempestiva, mirata e ad elevato valore ecologico quella messa in campo dal Comune di Aradeo per prevenire e contrastare il deperimento dei 110 pini domestici (Pinus pinea) del territorio comunale dalla Toumeyella parvoconis, comunemente nota come cocciniglia tartaruga del pino. Lungo i tronchi delle alberature interessate sono visibili in queste ore le sacche per la somministrazione endoterapica, un intervento straordinario fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e coordinato dall’Area Ambiente per arginare con determinazione un’emergenza fitosanitaria che sta mettendo a dura prova il patrimonio arboreo urbano.

Per comprenderne la portata è utile ripercorrere l’origine e la diffusione di questo parassita. Specie esotica invasiva originaria del Nord America, l’insetto è stato segnalato in Europa intorno al 2014, verosimilmente introdotto attraverso il commercio di materiale vivaistico o legname. L’assenza di antagonisti naturali efficaci alle nostre latitudini e l’andamento climatico caratterizzato da inverni più miti ne hanno favorito una rapida espansione territoriale, estendendosi dalla Campania fino alla Puglia e al Salento e determinando un progressivo indebolimento delle alberature stradali.

Il parassita agisce sottraendo linfa ai rametti e agli aghi del pino, provocando un deperimento vegetativo della pianta che, nei casi di forte infestazione, può condurre al disseccamento. A ciò si associa la produzione di abbondante melata zuccherina, una sostanza appiccicosa che imbratta le superfici sottostanti e favorisce lo sviluppo delle fumaggini, funghi che ricoprono gli aghi ostacolando la traspirazione e la fotosintesi dell’albero.

Di fronte a questa criticità, il Comune di Aradeo ha scelto di intervenire con prontezza adottando la soluzione più avanzata e sostenibile oggi disponibile: l’endoterapia vegetale. Questa metodica consente l’immissione mirata del principio attivo direttamente all’interno dei vasi conduttori del tronco, sfruttando il naturale flusso linfatico per veicolare il trattamento fino alla chioma. Rispetto ai tradizionali interventi irrorati per via aerea, l’applicazione endoterapica elimina la deriva e qualsiasi dispersione ambientale dei formulati, a riprova dell’attenzione dell’Ente verso la salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e degli animali domestici, nonché la tutela della biodiversità e degli insetti impollinatori come le api, poiché l’azione resta circoscritta esclusivamente al parassita.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione istituzionale sul territorio salentino: proprio alla vigilia della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, la Provincia di Lecce ha convocato a Palazzo dei Celestini un tavolo tecnico-istituzionale dedicato all’emergenza fitosanitaria della cocciniglia tartaruga, insieme a Regione Puglia, Osservatorio Fitosanitario regionale, Università del Salento, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e associazioni come Italia Nostra, per promuovere azioni coordinate di mappatura, prevenzione, contenimento e riforestazione.

In questa stessa direzione, l’intervento avviato ad Aradeo – che assicura una copertura prolungata nel tempo – testimonia la costante attenzione dell’Amministrazione verso la cura del territorio e si inserisce in una più ampia e lungimirante strategia di gestione, monitoraggio e salvaguardia del patrimonio verde urbano, considerata una priorità fondamentale per garantire decoro, ombreggiamento e una migliore qualità della vita all’intera comunità.