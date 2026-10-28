Elezioni a Nardò, Sinistra Italiana dice “no” a Vergari: la coalizione resta divisa

Il centrosinistra di Nardò perde un altro pezzo lungo il percorso verso le elezioni amministrative del 2027. Sinistra Italiana rompe gli indugi e annuncia ufficialmente che non aderirà alla coalizione a sostegno di Antonella Vergari, la candidata sindaca indicata dal movimento Prossima, vicino al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, sulla quale sono confluiti anche il Partito Democratico, Europa Verde e diverse realtà civiche. Una decisione che rende ancora più evidenti le difficoltà di costruire un fronte unitario in grado di sfidare la maggioranza del sindaco uscente Pippi Mellone, dopo dieci anni alla guida della città. A spiegare le ragioni dello strappo sono Danilo Scorrano, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e Annarita Colopi, segretaria del circolo cittadino, che in una nota rivendicano la coerenza del percorso politico seguito finora e contestano soprattutto il metodo con cui si è arrivati alla scelta della candidata.

Sinistra Italiana sottolinea di aver partecipato a tutti i tavoli ufficiali di confronto, compresi quelli regionali, con l’obiettivo di contribuire alla nascita di una coalizione ampia e rappresentativa, capace di riproporre a livello cittadino l’unità delle forze politiche che sostengono la giunta Decaro. Un progetto che, secondo il partito, avrebbe dovuto prendere forma attraverso un confronto preliminare sui programmi, sulle priorità amministrative e sull’identità politica dell’alleanza, prima ancora di individuare il nome da proporre agli elettori. È proprio su questo passaggio che si è consumata la rottura. Pur ribadendo il rispetto personale nei confronti di Antonella Vergari, Scorrano e Colopi ritengono che il percorso seguito per arrivare alla sua candidatura non abbia rispecchiato il metodo di confronto e gli obiettivi condivisi nelle fasi iniziali. Il dissenso, dunque, non riguarda le qualità personali della professionista, ma la valutazione politica dell’operazione e la sua coerenza con il progetto di rinnovamento che Sinistra Italiana avrebbe voluto costruire. Per il partito, dopo un decennio di amministrazione Mellone, Nardò ha bisogno di una netta discontinuità, non soltanto nelle persone chiamate a governare, ma soprattutto nel modo di concepire la gestione della cosa pubblica.



Il giudizio sull’esperienza amministrativa uscente è particolarmente severo: Sinistra Italiana descrive un “modello di governo fortemente accentrato, poco incline al confronto con le opposizioni” e incapace, a suo avviso, di garantire adeguati spazi di partecipazione democratica. Da qui la necessità di costruire un’alternativa riconoscibile, fondata sui valori e sulla storia del centrosinistra, nella quale ascolto, pluralismo e coinvolgimento dei cittadini non rimangano semplici dichiarazioni di principio. La presa di posizione arriva in un momento già delicato per la coalizione. Nei giorni scorsi, infatti, Serena Sequestro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretaria cittadina del Partito Democratico, proprio dopo la decisione dei dem di convergere sulla candidatura di Vergari, rinunciando di fatto alla proposta di Graziana Ronzino, oncologa ed ex candidata alle elezioni regionali. Una scelta che ha alimentato tensioni e malumori all’interno del partito e che ora trova un ulteriore elemento di criticità nel mancato sostegno di Sinistra Italiana. Non a caso, Scorrano e Colopi esprimono solidarietà a Sequestro, riconoscendole la fermezza dimostrata nella ricerca dell’unità della coalizione, un obiettivo che ritengono ancora necessario rilanciare nell’interesse della città. Il quadro politico neretino, intanto, comincia a delinearsi attorno a una competizione che potrebbe vedere protagoniste diverse donne.

Sul fronte della continuità amministrativa è già in campo Maria Grazia Sodero, attuale vicesindaca e assessora al Welfare, indicata dalla maggioranza di Pippi Mellone come candidata destinata a raccoglierne l’eredità politica e amministrativa. A sostenerla anche la lista civica Obiettivo Comune, che ha recentemente confermato la propria adesione al progetto. Una candidatura autonoma è invece quella di Giulia Puglia, ex assessora della giunta Mellone, che dopo l’allontanamento dall’attuale amministrazione ha deciso di intraprendere un proprio percorso civico. Sul versante dell’opposizione, Antonella Vergari resta il punto di riferimento dell’alleanza tra moderati e progressisti, ma deve fare i conti con le divisioni emerse nel centrosinistra e con il mancato ingresso del Movimento 5 Stelle nella coalizione. Tra tutte queste candidature di donne spicca un’altra candidata sindaca proveniente da Forza Italia e confluita nel partito del generale Vannacci, Paola Mita. È in questo scenario che il no di Sinistra Italiana assume un peso politico significativo, perché mette in discussione la capacità delle diverse anime dell’opposizione di presentarsi unite all’appuntamento elettorale. Il partito, tuttavia, non annuncia per il momento candidature alternative e assicura di voler proseguire il proprio impegno sul territorio, mantenendo aperto il confronto con associazioni, lavoratori, realtà civiche e cittadini. L’obiettivo dichiarato resta quello di dare vita a una proposta credibile, coerente con i valori della sinistra e capace di rispondere alle esigenze della comunità, a partire dalla qualità dei servizi e dalla partecipazione alle decisioni pubbliche. Nessuna intenzione, dunque, di trasformare il dissenso in uno scontro personale o di alimentare ulteriori polemiche, ma la volontà di rivendicare autonomia nelle scelte politiche. Resta da capire se, nei mesi che separano Nardò dalle urne, ci saranno ancora margini per ricomporre le fratture oppure se le diverse posizioni finiranno per consolidarsi. Una questione tutt’altro che secondaria per uno schieramento che punta a interrompere il lungo ciclo amministrativo di Mellone, ma che, almeno per ora, sembra dover affrontare prima di tutto la difficile sfida della propria unità.