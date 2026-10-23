Sabato 24 ottobre inaugurazione di “Doppio piano”, la nuova mostra di Gianfranco Russo a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18, la galleria l’osanna nardò la galleria l’osanna nardò, del gallerista Riccardo Leuzzi”, inaugura “Doppio piano”, la nuova mostra di Gianfranco Russo.

Pittore salentino, da sempre operativo nella sua Nardò, Russo porta avanti da quasi quarant’anni una ricerca artistica continua che attraversa acrilico, olio, acquerello e pastello.

Al centro di questa mostra c’è la sua più recente produzione, affidata al legno e ad un gioco di spessori, ombre e colori. “Doppio piano” mette insieme una serie di quadri-sculture in cui entrare e trovare il colore steso a strati, ognuno a coprire il precedente, una gamma di grigi, ocra, rosa e azzurri che dà più corpo alle opere. Il risultato è quello di provocare percezioni differenziate a seconda dell’angolo visuale.

<<“Doppio piano” è l’ultimo step comunicativo di un artista vivace che da qualche decennio riesce sempre a sorprendere per l’autonomia delle sue scelte nei messaggi e nei modi tecnici con cui quei messaggi sono espressi. […] Questa sua nuova produzione presenta un doppio piano nel quale le gradazioni dei grigi sono un pretesto per creare ombre che variano col cambio di prospettiva. I quadri sembrano istantanee della Pangea, terra primigenia generatrice dei continenti: stimolano la fantasia e si aprono allo sguardo dell’osservatore>>. (Antonio Muci, giornalista)

La vernice sarà accompagnata da una degustazione a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Lecce.

La mostra resterà aperta fino al 14 novembre 2026, dalle 18 alle 20, chiuso lunedì e festivi. Visite fuori orario su appuntamento.

galleria l’osanna nardò, Via XX Settembre 34, Nardò (Le).