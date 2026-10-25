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Lavori sulle linee elettriche, chiusure e divieti intorno a via XX Settembre

Da martedì 27 settembre cambia la circolazione nell'area nord della città

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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