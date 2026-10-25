Lavori sulle linee elettriche, chiusure e divieti intorno a via XX Settembre

NARDO‘ (Lecce) – E-Distribuzione, per il tramite della SO.I.GE.A s.r.l., dovrà effettuare nei prossimi giorni un importante intervento per la realizzazione di alcune linee elettriche nella zona di via XX Settembre, all’ingresso nord della città. Per questo, l’ordinanza n. 667 prevede precise limitazioni alla circolazione veicolare nella zona, coerentemente al calendario dei lavori.

Innanzitutto, il provvedimento stabilisce – da martedì 27 a mercoledì 28 ottobre – il divieto di circolazione dell’intersezione semaforizzata tra via XX Settembre, via De Gasperi, via B. Acquaviva, il divieto di circolazione su via XX Settembre, nel tratto compreso tra le intersezioni con via B. Acquaviva e via Principi di Savoia, infine il divieto di circolazione su via Principi di Savoia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via XX Settembre e via Chiodo. Sarà chiuso al traffico il tratto di via XX Settembre compreso tra le intersezioni con via Zuccalà e via De Gasperi (ci sarà uno sbarramento con obbligo di svolta a destra su via Zuccalà per chi percorre via XX Settembre in direzione Lecce). Sempre su via XX Settembre la circolazione sarà interrotta all’altezza dell’intersezione con via Rubichi e deviata sulla stessa via Rubichi. Su via De Gasperi, invece, sarà chiuso al traffico il tratto terminale compreso tra le intersezioni con via Turati e l’incrocio con via XX Settembre. Su via B. Acquaviva sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra le intersezioni con via Marzano e l’incrocio con via XX Settembre. Su via Marzano sarà temporaneamente sospeso il divieto di transito, su via Baracca sarà chiuso il tratto compreso tra le intersezioni con via Di Vagno e via XX Settembre, infine su via Di Vagno sarà istituito il senso unico di marcia nel primo tratto, con direzione consentita da via De Gasperi verso via Baracca.

La stessa ordinanza prolunga – da mercoledì 28 ottobre a lunedì 2 novembre – la chiusura al traffico su via XX Settembre, nel tratto compreso tra le intersezioni con via B. Acquaviva e via P. di Savoia, e la chiusura al traffico su via P. di Savoia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via XX Settembre e via Chiodo. Questo ultimo tratto di via P. di Savoia sarà chiuso al traffico anche da lunedì 2 a venerdì 6 novembre.

I divieti saranno in vigore ogni giorno, dalle ore 7 alle 17.