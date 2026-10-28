Nel “Giardino dell’Autunno” di via Milano, vincono la creatività e la gioia dei bambini

GALLIPOLI (LECCE): “Il Giardino dell’Autunno: la creatività dei bambini vi aspetta”: recita così il cartello ben visibile anche dalla strada, con cui la Scuola dell’Infanzia di via Milano a Gallipoli (I.C. Polo 2 “Borgo”, presieduto dalla dirigente scolastica Lucilla Vaglio) rivolge un invito a tutta la cittadinanza. In tempi spesso “burrascosi”, in cui anche il mondo dell’istruzione si trova ad affrontare diverse complessità, è impossibile restare indifferenti di fronte a un’iniziativa così ricca di entusiasmo e calore. A poco piu’ di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il plesso ha già promosso due importanti appuntamenti: ad inizio ottobre la festa dei nonni (con la colazione a scuola e la consegna di una piantina donata dai nipotini), poi si è aggiunta questa suggestiva iniziativa dedicata all’autunno.

L’ampio giardino della struttura, dotato di giostrine e abitualmente impiegato per le attività di outdoor education, si è trasformato per l’occasione in una cornice incantevole, viva dei colori caldi dell’autunno. Il progetto nasce da un laboratorio artistico ed esperienziale ideato e guidato dalle docenti, con la preziosa collaborazione di tutto il personale scolastico. Muniti di pennelli, tempere, colori, materiali vari e tanta fantasia, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia hanno dipinto e personalizzato la propria zucca, trasformandola in una vera e propria opera d’arte poi utilizzata per allestire lo spazio esterno. I lavori, curati nei minimi dettagli e realizzati con l’aiuto dei docenti, portano ben visibile anche il nome dei giovani “artisti in erba”. A rendere l’esperienza ancora più ricca e significativa è stata la partecipazione degli alunni della classe V E della scuola primaria. In un’ottica di continuità scolastica, cooperazione e arricchimento reciproco, i bambini più grandi hanno affiancato i più piccoli, condividendo un momento di festa, gioco e apprendimento operativo. Oltre a esercitarsi con le tecniche pittoriche, gli studenti si sono immersi a pieno nell’atmosfera autunnale: attraverso il contatto diretto con la natura e la manipolazione delle zucche, hanno esplorato sul campo i ritmi della terra e la bellezza della condivisione. Come spiegano dalla scuola, ci sono luoghi che meritano di essere scoperti e valorizzati: piccoli tesori che raccontano ogni giorno storie di crescita e fantasia. Questo evento rappresenta un’ occasione per ammirare da vicino la creatività dei più piccoli, condividere la loro gioia e conoscere una realtà scolastica viva e dinamica, che ha tanto da offrire alla comunità. Chiunque desideri condividere la gioia dei bambini, festeggiare l’arrivo dell’autunno e ammirare l’allestimento può visitare liberamente il giardino della scuola di via Milano a Gallipoli, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00.