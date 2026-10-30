Elicottero italiano cade in Bosnia, quattro militari morti

L’imponente Chinook dell’Esercito italiano dal caratteristico doppio rotore improvvisamente prende ad avvitarsi su sé stesso in un movimento a spirale discendente mentre vola a bassa quota e si schianta rapidamente a terra in una campagna del distretto di Brčko, in Bosnia. A bordo ci sono 15 militari della missione Eufor Althea.

Il bilancio è di quattro italiani morti: due dell’Esercito, il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi, e due della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Undici i feriti, nessuno rischia la vita. La Difesa ha immediatamente disposto l’invio di un’équipe medica per garantire loro il massimo supporto e aperto un’inchiesta per accertare le cause.

Nell’area dell’incidente sono subito scattati i soccorsi, con l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile oltre ai militari di Eufor. Sul terreno è rimasto l’elicottero a pezzi ed è risultato particolarmente complesso il lavoro di estrazione dei corpi dalle lamiere.

“A nome mio personale e del Consiglio regionale della Puglia, esprimo profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito il nostro Paese nei cieli della Bosnia. Ci stringiamo con sincera partecipazione alla famiglia di Laura Procacci, sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, originaria di Andria, che ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. E ci uniamo al dolore dei familiari del tenente Franco Adriano Zecchillo della Croce Rossa e dei sergenti dell’Esercito Italiano Simone Ruggia e Claudio Marchesi. Ai militari rimasti feriti rivolgiamo l’augurio più sincero e di una pronta guarigione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli.

“Esprimo, a nome mio e dell’intera Giunta regionale, il più profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto nei cieli della Bosnia, che ha spezzato la vita di servitori dello Stato e volontari impegnati per la pace e la sicurezza internazionale. Tra loro Laura Procacci, originaria di Andria, sergente soccorritrice del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa.

Laura Procacci è stata volontaria della Misericordia di Canosa dal 2019 al 2022. Trasferitasi successivamente a Roma per motivi di studio, ha intrapreso la carriera nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, fino a ricoprire il grado di sergente. Una giovane pugliese caduta mentre svolgeva il proprio dovere, animata da un profondo spirito di servizio e dedizione verso il prossimo.

A lei, a tutte le vittime di questa tragedia e alle loro famiglie va il più sentito cordoglio, l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità pugliese.

Ai colleghi rimasti feriti nell’incidente rivolgo un pensiero di vicinanza e confido in una pronta e completa guarigione”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, appresa la notizia del drammatico incidente in elicottero in Bosnia.