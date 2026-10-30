La bici da strada: guida alla scelta per i neofiti

Il ciclismo amatoriale è uno sport che appassiona sempre più persone. Chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina, si trova però davanti a una scelta cruciale riguardo a quale bici da strada acquistare.

Tra materiali, geometrie e componenti differenti, però, orientarsi può sembrare complicato. Dai modelli caratterizzati da artigianalità e design per garantire performance superiori sulla strada, come le bici Colnago in vendita online, a biciclette più classiche, in questo articolo vediamo cosa deve valutare un neofita prima di scegliere.

Livello e attività

Partire dal modello non è la soluzione adatta a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Il consiglio è quello di iniziare invece valutando al modo in cui la bicicletta verrà utilizzata e al proprio livello di preparazione.

Chi è già molto allenato e programma lunghi percorsi misti, comprese le strade non asfaltate, potrebbe orientarsi verso una bici gravel, progettate per essere polivalenti su ogni superficie. Chi desidera invece una pedalata comoda e facilmente gestibile può optare per una bici da strada endurance, che rappresenta sempre un ottimo punto di partenza.

Le biciclette da gara, invece, sono ideali per i neofiti che danno maggiore priorità a velocità ed efficienza aerodinamica.

La taglia della bici

La misura del telaio è un’altra caratteristica chiave da selezionare correttamente, soprattutto quando si devono ancora acquisire familiarità con il manubrio da corsa e sicurezza nella posizione di guida.

Le tabelle del produttore aiutano a individuare una misura iniziale, ma è utile rivolgersi a un rivenditore per verificare la compatibilità con le proprie proporzioni e regolare correttamente la sella. È consigliabile, quando possibile, provare la bici per verificare di riuscire a raggiungere comodamente i comandi e frenare con sicurezza.

Il materiale del telaio

Il materiale del telaio incide sul prezzo e sulle caratteristiche della bicicletta, ma va valutato insieme alla qualità complessiva del modello.

L’alluminio è una soluzione da considerare per la prima bici da strada: permette di trovare proposte accessibili e di destinare parte del budget anche agli accessori. Ad esempio, le bici Cannondale rappresentano una sicurezza in questo senso, essendo da sempre lo standard in fatto di telaio in alluminio per le bici da corsa.

C’è poi il carbonio, che offre maggiori possibilità di progettazione del telaio ed è diffuso nei modelli orientati alle prestazioni, con costi generalmente superiori.

Rapporti e freni

Nella scelta della prima bici da corsa, la trasmissione deve essere scelta per adattarsi alle strade che si andranno a percorrere. Per itinerari collinari o con frequenti salite, è utile avere rapporti agili, che permettano di pedalare senza dover spingere eccessivamente sui pedali.

Per tour più pianeggianti invece, si può optare per rapporti lunghi, che consentono di percorrere più strada a ogni giro di pedale. Anche i freni meritano attenzione: devono consentire una frenata controllabile, con leve facilmente raggiungibili e azionabili.

Pneumatici e accessori

Gli pneumatici contribuiscono al comfort e al comportamento della bici. Il consiglio è quello di verificare sempre quali misure sono ammesse dal produttore: la possibilità di montare coperture più larghe dipende dalla compatibilità con telaio, forcella e ruote.

Infine, è obbligatorio impostare un budget complessivo che comprenda casco, luci, borraccia, pompa e kit per le forature.