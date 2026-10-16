Era solito consumare in un locale e poi si rifiutava di pagare, arrestato un 61enne

Lecce – Come se fosse a casa sua, prendeva da bere, ma poi si rifiutava di saldare il conto all’interno di un locale di Lecce. La Polizia di Stato è intervenuta nel primo pomeriggio di martedì scorso, 13 ottobre, presso un esercizio di ristorazione situato nel centro cittadino, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa. Il titolare del locale aveva infatti richiesto l’intervento degli agenti a causa della presenza di un avventore molesto, che si rifiutava di pagare le consumazioni effettuate.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato il soggetto, un 61enne leccese. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha continuato a rivolgere frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo del ristoratore, rappresentando trascorsi criminali. Tali presunti precedenti venivano addotti dall’uomo come giustificazione per il proprio rifiuto di pagare, affermando di non temere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’atteggiamento aggressivo ed ostile dell’uomo, che ha reiterato ingiurie e minacce anche nei confronti degli agenti intervenuti, ha reso necessario l’ausilio di due pattuglie della Polizia di Stato. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato raggiunto anche dal proprietario del locale, presentatosi insieme al proprio legale di fiducia per sporgere formale denuncia-querela.

In sede di denuncia, la vittima ha dettagliato un quadro di condotte persecutorie e minacciose che si protraevano ormai da oltre un anno e mezzo. Nel tempo, l’uomo si era reso protagonista di episodi analoghi: in un’occasione era arrivato ad aprirsi autonomamente il frigorifero dell’attività per servirsi, arrivando a spintonare e minacciare la dipendente che aveva tentato di fermarlo. E a ogni richiesta di saldo delle consumazioni, l’uomo reagiva con invettive, minacciando di sfasciare il locale o di aggredire fisicamente il gestore. Nonostante in passato quest’ultimo avesse evitato l’escalation solo per quieto vivere, l’insostenibilità della situazione lo ha condotto infine a richiedere l’aiuto della Polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce, il 61enne è stato quindi condotto nella locale Casa Circondariale.