Furto e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato dalla Polizia un 29enne con foglio di via

Galatina (Lecce) – Aveva commesso reati in passato, ma anche di recente si era fatto notare in giro, creando non poco scompiglio, ora è finito in carcere.

Il 10 ottobre scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo di 29 anni. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Galatina hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione di pene concorrenti nei confronti dell’uomo che si trovava in stato di libertà.

Il 29enne era stato condannato, poiché ritenuto colpevole dei reati di lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale, commessi a Roma tra il 2022 e il 2024, e di un furto in abitazione compiuto a Galatina l’11 giugno del 2024. Per tali reati è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione, che, sommata agli altri capi di imputazione, ha portato a un cumulo totale di 5 anni e 6 mesi di reclusione.

Il soggetto, già noto alla Polizia di Stato per numerosi precedenti, è stato rintracciato nei pressi di un esercizio commerciale di Galatina.

Durante le operazioni, l’uomo è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio, misura di prevenzione emessa dal Questore di Lecce nel 2024 con una validità di 3 anni, disposta proprio a seguito delle indagini relative al furto in abitazione avvenuto nella stessa data. Nel corso di quell’intervento, gli agenti di Polizia erano riusciti a recuperare e restituire integralmente la refurtiva al legittimo proprietario.

Negli ultimi mesi l’uomo si era inoltre reso responsabile di molestie reiterate nei confronti di passanti e clienti, attraverso richieste di denaro nei parcheggi dei supermercati cittadini. Nel corso dello scorso mese di settembre lo stesso ufficio lo aveva ulteriormente deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento, in quanto si era volontariamente lanciato contro un’auto in transito, infrangendone il parabrezza e danneggiandone la carrozzeria.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.