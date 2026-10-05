Ex Foro Boario, nuovo esposto su alberature e piazza Carmelo Bene: la protesta contro il maxi parcheggio si allarga

LECCE – La battaglia contro il maxi parcheggio dell’ex Foro Boario si allarga ancora e il nuovo fronte è quello ambientale. Il Comitato cittadino, insieme a WWF Salento e all’associazione MIND – Menti Indipendenti, ha depositato un esposto urgente al Prefetto di Lecce e al Comando dei Carabinieri Forestali per chiedere verifiche sulla legittimità degli interventi previsti sulle alberature dell’area e sulla soppressione di piazza Carmelo Bene. L’atto è stato inviato per conoscenza anche alla Presidenza della Regione Puglia, al presidente della Provincia e ai settori regionali competenti. L’iniziativa arriva dopo le dichiarazioni della sindaca Adriana Poli Bortone, che secondo i promotori avrebbe ridimensionato la mobilitazione come espressione di un fronte ristretto. I residenti replicano sostenendo che, al contrario, la protesta si sta allargando.

Accanto al Comitato risultano schierati WWF Salento, MIND, Italia Nostra, Lecce Pedala, il Coordinamento Alberi e Verde Urbano di Lecce, la CGIL e altre realtà associative e sociali. “Invece di lanciare frecciatine per sviare l’attenzione dal merito dei problemi, l’Amministrazione prenda atto che a difendere l’Ex Foro Boario c’è un fronte sociale, sindacale e ambientale compatto”, dichiarano i promotori. Il nuovo esposto punta direttamente sul patrimonio arboreo e sull’impatto climatico del progetto. “Con questo esposto chiamiamo in causa direttamente anche la Regione Puglia. È tempo che le istituzioni regionali e provinciali diano atto di piena responsabilizzazione sui temi dell’emergenza climatica: non si possono firmare protocolli di adattamento ai cambiamenti climatici e poi avallare la cementificazione di oltre 15.000 metri quadrati e lo sradicamento di alberature sane e storiche all’ingresso della città”. La richiesta avanzata al Prefetto e ai Carabinieri Forestali è quella di intervenire con urgenza e di sospendere qualsiasi abbattimento o trapianto irreversibile fino a quando non saranno chiariti i possibili effetti sulla salute pubblica, con particolare riferimento all’aumento dello stress termico e delle isole di calore urbane. È l’ultimo passaggio di una mobilitazione che ha ormai assunto un carattere giudiziario e amministrativo molto più ampio. Il Comitato aveva già notificato il ricorso al Tar Puglia contro il via libera espresso dal Consiglio comunale il 30 luglio e contro la successiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta il 23 settembre.

Parallelamente era stato presentato ai carabinieri un altro esposto, in questo caso per l’ipotesi di falso in atto pubblico, con la richiesta di verificare se nella formazione degli atti possano emergere profili penalmente rilevanti. Il nodo sollevato dai residenti riguarda la delibera approvata dal Consiglio comunale a luglio, che faceva riferimento a un progetto trasmesso dai progettisti “a seguito dell’emissione del rapporto di verifica”. Secondo il Comitato, però, in quella data il procedimento di verifica e validazione non sarebbe stato ancora concluso e la versione effettivamente verificata sarebbe approdata solo successivamente in Giunta.

Da qui il dubbio che il progetto votato dal Consiglio possa non coincidere pienamente con quello poi approvato dall’esecutivo. Sullo sfondo resta la corsa contro il tempo del Comune per evitare di mettere a rischio il finanziamento collegato al Contratto istituzionale di sviluppo. Palazzo Carafa deve arrivare alla firma del contratto per la realizzazione dell’hub intermodale entro dicembre 2026. Un progetto che, nelle intenzioni originarie, prevedeva un parcheggio interrato e che invece si è trasformato in una struttura fuori terra su tre livelli, con un impatto architettonico che richiama, secondo la rappresentazione progettuale, l’andamento delle mura urbiche. È proprio questo cambio di impostazione ad avere alimentato lo scontro politico e cittadino. Il Comitato contesta da mesi l’aumento della volumetria, la riduzione delle superfici verdi e l’effetto complessivo dell’opera su uno degli ingressi principali della città. Con il nuovo esposto, però, la protesta supera definitivamente i confini del quartiere e chiama in causa direttamente istituzioni ambientali, Regione, Provincia e Prefettura.

La richiesta dei promotori è che prima di qualsiasi intervento irreversibile sulle alberature venga verificata la piena legittimità del progetto e il suo impatto sul territorio. La battaglia contro il maxi parcheggio, dunque, continua su più piani contemporaneamente: davanti al Tar, attraverso gli esposti ai carabinieri e adesso anche sul versante ambientale, mentre il Comune prova ad accelerare per non perdere il finanziamento e rispettare la scadenza di dicembre.