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Giornate FAI d’Autunno 2026: sabato 10 e domenica 11 ottobre la Puglia apre le porte dei suoi tesori

Sabato 10 e domenica 11 ottobre un viaggio tra palazzi, castelli, dimore storiche, monasteri e luoghi normalmente non accessibili. Tra le aperture più suggestive il Palazzo del Governo di Taranto, il Castello Svevo di Brindisi, Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca e il Palazzo dell’Ateneo di Bari

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