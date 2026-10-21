“Favori a imprenditori in cambio di voti”; Delli Noci in aula: “Interlocuzioni sì ma mai favoritismi”

LECCE – È durato circa tre ore l’interrogatorio dell’ex assessore regionale allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, coinvolto nell’inchiesta con cui la Guardia di finanza di Lecce, nel giugno del 2025, scoperchiò presunti intrecci tra apparati dell’imprenditoria salentina e la politica locale. L’ex vicesindaco di Lecce, come richiesto da tempo, ha voluto fornire la sua verità alle accuse per le quali la procura salentina aveva chiesto gli arresti domiciliari poi rigettati da un giudice che valorizzò la decisione di Delli Noci di presentare le dimissioni. In giornata, nell’aula bunker del carcere di borgo San Nicola, nel corso dell’udienza preliminare, l’ex delfino di Michele Emiliano ha inteso chiarire la natura dei rapporti intessuti – quando era assessore regionale – in particolare con gli imprenditori Alfredo Barone, Marino Congedo, (coinvolti nella stessa inchiesta).

Delli Noci non si è sottratto al confronto con la giudice Tea Verderosa e alle domande della pubblica accusa, rappresentata dai sostituti procuratori Massimiliano Carducci e Alessandro Prontera. “Ha rivendicato la propria correttezza come politico fornendo – riferiscono i suoi legali, gli avvocati Luigi Covella e Giuseppe Fornari – precisazioni su ogni capo di imputazione dando la propria versione dei fatti assolutamente lecita con grande puntualità e come succede per chi è sicuro della correttezza dei propri comportamenti”. Alla giudice e ai rappresentanti della pubblica accusa, l’ex assessore ha voluto battere su un punto: per il ruolo che ricopriva non avrebbe intessuto alcun rapporto privilegiato ma si sarebbe interfacciato con tutti gli imprenditori che potevano avere accesso al suo ufficio e al suo cellulare per fornire le risposte che qualsiasi cittadino pretende da un politico.

Interlocuzioni sì, ma nessun favore o canale privilegiato come ipotizzano gli inquirenti. E le cene pre-elettorali come il banchetto in un noto ristorante di Lecce alla vigilia delle regionali del 2020, quando in un noto ristorante di Lecce (il Livingstone) Congedo e Barone consegnarono a Delli Noci “un foglio con l’indicazione degli imprenditori amici che avevano cooptato per assicurargli pacchetti di voti”? In cambio – si parla nelle carte dell’inchiesta – di assunzioni di persone vicine al politico salentino nei supermercati dello stesso Congedo. Un fatto normalissimo che rientra nel periodo di propaganda elettorale e in una prassi consolidata nel mondo politico. “Siamo molto soddisfatti della chiarezza espositiva dell’ingegnere – puntualizzano i suoi avvocati – che il nostro assistito ha rivelato nella ricostruzione”. Precisazioni sono state poi fornite anche sull’ex convento delle Stimmatine e dell’ex cinema Santa Lucia.

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 11 dicembre quando prenderanno la parola i rappresentanti della pubblica accusa e poi le difese. Subito dopo la giudice dovrebbe chiudersi in camera di consiglio. Nell’inchiesta compaiono anche altri imprenditori: Italia Santoro, Michele Barba, Corrado Congedo e Maurizio Laforgia, figlio di Domenico, presidente dell’Acquedotto Pugliese e già direttore del dipartimento regionale Sviluppo economico e rettore dell’Università del Salento.

Sul banco degli imputati rischiano di finire Luciano Ancora, Antonio Marco Luciano Angelè, Michele Barba, Duilio Buono, Simone Buono, Antonio Caggiula, Nicola Capone, Piera Carozzo, Corrado Congedo, Marino Congedo, Marco De Marco, Carmelo Delle Canne, Alessandro Delli Noci, Pasquale Gorgoni, Antje Herenz-Cyll, Maurizio Laforgia, Pietro Giuseppe Paolo Maggio, Vincenzo Mariello, Angelo Mazzotta, Marco Miglietta, Attilio Monosi, Giovanni Rapanà, Antonio Rinaldi, Italia Santoro, Carlo Sciumbarruto e Marco Sparapano. Compaiono sempre Attilio Monosi, ex assessore al Bilancio del Comune di Lecce e il già coordinatore del settore patrimonio di Palazzo Carafa, Lillino Gorgoni. Per questi ultimi, l’accusa messa nero su bianco dai due sostituti procuratori è di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tre, invece, le persone giuridiche: la Luxuryclass srl; Rivabella srl e Italservice srl. Già parti civili compaiono il Comune di Lecce e la Regione Puglia per danni d’immagine.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Francesco Galluccio Mezio, Francesco Cavallo, Biagio Palamà, Giuseppe Gatti, Antonio Corvaglia, Giancarlo Raco, Giacomo e Federica Di Candia, Federico Massa e Michele Laforgia, Giuseppe Fornari, Amilcare Tana, Viola Messa, Stefano Zurzolo, Riccardo Giannuzzi, Michele Bonsegna, Francesco Vergine e Giuseppe Bonsegna