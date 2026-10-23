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Passaggio generazionale: come governare il brand quando il fondatore lascia. Francesco Acri sulle imprese familiari

Nelle imprese familiari italiane il marchio coincide spesso con il fondatore. Quando lui fa un passo indietro, l’azienda scopre di non sapere più come raccontarsi. Il fondatore di Bliss spiega dove nasce il rischio e come si gestisce.

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