“L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, inaugurazione della mostra agli Agostiniani

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LECCE – <L’Europa è un valore ed è importante per i giovani capire la propria storia e la propria identità>.

E’ stata inaugurata questa mattina nella chiesa di OgniBene, all’interno del complesso degli Agostiniani, la mostra immersiva “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”. Si tratta di una iniziativa del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Lecce per raccontare l’Europa in un modo nuovo e coinvolgente attraverso un viaggio sensoriale tra suoni, immagini e colori. La mostra ripercorre i momenti chiave dell’integrazione europea, dal dopoguerra, alla guerra fredda, ai giorni nostri, offrendo l’occasione di scoprire, o ripercorrere, non solo il cammino di costruzione dell’Unione e il ruolo svolto dall’Italia in quell’ambito, ma anche il “valore aggiunto” di essere cittadini europei.

Grazie a tecnologie digitali di ultima generazione, l’esposizione trasforma la conoscenza in esperienza sensoriale per raccontare l’Europa in modo nuovo e coinvolgente grazie ad oltre cento fotografie d’epoca valorizzate da soluzioni visive d’avanguardia e animate con tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Conclude la mostra la videoproiezione originale a 360 gradi “Euritmia” – Viaggio tra storia, luce e futuro: il “battito di 450 milioni di cittadini”, un’esperienza immersiva che celebra l’identità, l’energia e la visione comune dell’Europa di oggi e di domani.

Hanno tagliato il nastro il sindaco Adriana Poli Bortone, il prefetto Natalino Domenico Manno, il soprintendente Antonio Zunno, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Mario Trifiletti, alla presenza di scolari dell’Istituto “De Amicis” e degli studenti dell’Istituto “Ciardo – Pellegrino” nonchè della dirigente e del funzionario del Servizio di Gestione degli Affari generali e del Personale e la Comunicazione del Dipartimento per gli Affari europei.

<Oggi, con queste due scuole, piantiamo il seme della curiosità per tutti gli studenti – ha detto il sindaco Poli Bortone – Tutti quanti dobbiamo avere conoscenza e consapevolezza di quello che rappresenta l’Europa, e della nostra appartenenza. L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Europa: significa che ci abbiamo creduto sin dall’inizio. Personalmente, dal 1999, nel mio primo mandato da sindaco, ho previsto che all’inizio di ogni seduta di consiglio comunale fossero trasmessi l’inno europeo e quello italiano. L’Europa è un valore e noi dobbiamo fino in fondo cercare di capire la storia, oggi, anche attraverso le immagini di questa mostra. La nostra è una storia forte, anche tormentata, ma certamente bella e affascinante. Da qui credo si possa partire per fare, nelle scuole, approfondimenti e progetti condivisi, anche con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, per fare in modo che i semi di questa iniziativa originale possano germogliare e crescere>.

<Ringraziamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri per questa preziosa iniziativa – è intervenuto il prefetto Manno – E’ importante coinvolgere i ragazzi e far capire loro l’importanza dell’identità europea, del fare parte della stessa dimensione, dell’esercitare un diritto, allargando i confini per il bene della cooperazione, della pace, della democrazia internazionale. Creando l’Europa, i padri fondatori hanno voluto una condivisione di valori di libertà e democrazia, non solo la creazione di un mercato unico>.

Il dirigente Trifiletti ha fatto sapere che fa sempre piacere vedere la partecipazione degli studenti, e che quello dell’Europa è un tema sempre più presente, che questa mostra rappresenta con un’idea nuova e originale.

<Un metodo nuovo per avvicinare i ragazzi alla storia> ha concluso il soprintendente Zunno.

La mostra si potrà visitare ogni giorno fino a venerdì prossimo, 30 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18.

Inoltre, nell’ambito del progetto “Sistema Italia in Europa”, che mira a rafforzare la partecipazione dell’Italia ai programmi europei, venerdì 30 ottobre si terrà un seminario sull’accesso ai fondi europei di gestione diretta.