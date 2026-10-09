Galatina inaugura Promessi Sposi: Nataly Caldonazzo madrina dell’evento

Galatina celebra il mondo del wedding con l’inaugurazione di Promessi Sposi, una manifestazione dedicata ai sogni e alle emozioni del giorno più bello. Il sindaco di Galatina, Fabio Vergine sottolinea il valore dell’iniziativa per il territorio, mentre il patron dell’evento, Gaetano Portoghese racconta la visione e gli obiettivi di una rassegna che celebra il mondo del wedding e valorizza le eccellenze pugliesi
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