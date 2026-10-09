Squinzano versione Venezia: dopo il nubifragio, SUP tra le vie del paese

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“Cercavo una casa con vista mare, ma non mi aspettavo che fosse il mare a venire a trovare me.” La battuta potrebbe essere di chiunque abiti in via Umberto Giordano a Squinzano, dove ogni bomba d’acqua porta in dono un lungomare improvvisato, senza spiaggia e senza stabilimenti, ma con tanto di traffico di tavole.

La pagaia al posto dell’ombrello, la tavola al posto degli stivali. Dopo l’ultimo acquazzone, via Giordano ha smesso per qualche ora di essere una strada e si è comportata da fiume.

Il video che circola in queste ore mostra una persona over 60 che, approfittando dell’acqua alta, la percorre in piedi su una tavola da sup, pagaiando con calma tra le auto ferme e i bordi dei marciapiedi scomparsi.

La scena ha divertito molti, ma a Squinzano non è esattamente una novità. Chi conosce la storia del paese sa che non è la prima volta. Pare anzi che la situazione vada avanti da oltre cinquant’anni, quasi che a ogni acquazzone più intenso la via ripetesse un copione già scritto, con la stessa acqua negli stessi punti e la stessa rassegnazione di chi la abita o ci passa.

Così i cittadini hanno scelto, più che di arrabbiarsi, di ironizzare. Quando un problema dura mezzo secolo, anche l’indignazione finisce per consumarsi, e quello che resta è lo sfottò: il sup in strada diventa il simbolo di un’attesa che nessuno ha più voglia di raccontare con toni drammatici.

Eppure la questione, sotto la patina del divertimento, resta seria. Nessuno discute che una bomba d’acqua possa mettere in difficoltà qualunque centro abitato, e le piogge intense sono ormai un fatto con cui fare i conti ovunque. Ma una cosa è un temporale eccezionale, un’altra è che una strada si trasformi in un fiume ogni volta che il cielo si apre, e che si possa attraversarla a remi. Dopo cinquant’anni, osservano in molti, l’ironia ha fatto il suo tempo e sarebbe il momento di una soluzione.

Per ora via Giordano resta quella che è, e il sup, almeno in paese, ha trovato la sua pista.