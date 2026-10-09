“Notti Sacre”, domenica 11 ottobre nel Duomo di Lecce la Messa per San Francesco a cura degli allievi del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce

LECCE – Una Messa per celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi; una liturgia che esprime con linguaggio rivolto a tutti, ma al tempo stesso at­tuale, i valori della fede, cercando di tener sempre presente la figura del Poverello di Assisi. Nel segno della collaborazione virtuosa tra il festival “Notti Sacre” e il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, domenica 11 ottobre alle 19, presso il Duomo di Lecce, l’Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta officerà la liturgia appositamente ideata dalla sensibilità musicale degli allievi della classe di Composizione del Maestro Giuseppe Gigante, all’insegna della semplicità, dell’attualità e dei valori francescani.

I compositori, le cui melodie saranno eseguite dall’Orchestra del Conservatorio – e dal relativo coro “Echi Provvisori”, con Tommaso Reho all’organo e Pasquale Nisi alla direzione – sono Linda Massaro, Pasquale Nisi, Vincenzo Pernisco, Orazio Saracino e Toni Tarantino. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

“Notti Sacre”, rassegna di musica sacra nata a Bari, dove è giunta alla sua sedicesima edizione, da un’idea di monsignor Antonio Parisi, è realizzata da ArtWork e Vallisa Cultura sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Arcidiocesi di Lecce.