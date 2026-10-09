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“Notti Sacre”, domenica 11 ottobre nel Duomo di Lecce la Messa per San Francesco a cura degli allievi del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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