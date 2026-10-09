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Un gol per un sorriso: nasce il progetto di Tria Corda e Lecce Women che unisce sport e solidarietà

Per ogni gol segnato e ogni clean sheet collezionato dal Lecce Women, gli sponsor doneranno 100 euro per finanziare attività motorie dedicate ai bambini ricoverati negli ospedali di Scorrano, Galatina e Gallipoli. Il progetto è stato presentato all'Università del Salento

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