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Arte e dintorniCultura

Sabato 10 e domenica 11 ottobre visita guidata e laboratorio nell’ambito della mostra “La memoria dei segni: Cutrofiano e la provincia di Lecce nelle fotografie di Donato De Donatis”

Centoporte di Giurdignano 6 1 1975

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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