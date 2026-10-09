Meteo, allerta arancione per temporali a Lecce il 10 ottobre: chiusi parchi e cimitero

Il Comune di Lecce comunica che, a causa di un’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Puglia, il Sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). L’allerta è valida per l’intera giornata di sabato 10 ottobre 2026 (dalle ore 00:00 per 24 ore).

Il bollettino segnala il peggioramento dell’ondata di maltempo che ha colpito il Salento con l’arrivo di una nuova forte perturbazione sulla Puglia meridionale, con precipitazioni diffuse e intense a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno caratterizzati da:

– rovesci di forte intensità con accumuli di pioggia da moderati fino a elevati.

– frequente attività elettrica (fulmini).

– forti raffiche di vento improvvise e violente (downburst o trombe d’aria).

– locali grandinate che potrebbero essere anche di grandi dimensioni.

Queste condizioni comportano un concreto rischio idrogeologico, con la possibilità di allagamenti stradali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, fenomeni di inondazione nelle aree limitrofe e potenziali movimenti del terreno o colate di fango.

Per prevenire pericoli legati alla caduta di alberi e di allagamenti, l’Amministrazione ha disposto per il 10 ottobre:

– la chiusura totale al pubblico del Cimitero Comunale, della Villa Comunale, del Campo Sportivo Santa Rosa (Luigi Montefusco) e dei parchi cittadini (Belloluogo, Galateo, Cave).

– il monitoraggio continuo della foce del Bacino Idume a Torre Chianca per prevenire allagamenti dei centri abitati.

– il dispiegamento di squadre di volontari della Polizia Locale e della Protezione Civile in “pronta partenza” per il soccorso idrogeologico e per gestire l’emergenza.

Si chiede a tutta la popolazione la massima collaborazione e il rispetto rigoroso delle seguenti norme di comportamento per proteggere la propria e l’altrui incolumità:

All’aperto e in strada:

– evitare assolutamente zone alberate, parchi e aree verdi per il rischio di caduta di rami o alberi.

– non sostare vicino a pali, tralicci dell’alta tensione o strutture precarie che potrebbero cedere sotto le raffiche di vento.

– non attraversare mai ponti, sottopassi o strade allagate, anche se l’acqua sembra bassa: la forza della corrente o la profondità del fondo possono essere ingannevoli.

– allontanarsi dagli argini dei canali e dei corsi d’acqua.

In casa e negli spostamenti:

– limitare al massimo gli spostamenti, mettendosi in viaggio solo per ragioni di assoluta necessità.

– in caso di allagamento della propria strada o area, salire immediatamente ai piani superiori delle abitazioni, evitando scantinati, garage o piani terra.

– evitare l’uso del telefono fisso durante i forti temporali per ridurre il rischio di shock elettrici in caso di fulmini sulle linee.

L’Amministrazione comunale, con la Polizia Locale e la Protezione Civile seguiranno l’evolversi della perturbazione minuto per minuto.