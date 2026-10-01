“Ha un tumore”: e spilla 100 euro a un paziente per altri esami: chiusa indagine su un infermiere già licenziato

LECCE – Avrebbe informato un paziente del grave esito dell’esame istologico spillandogli 100 euro per eseguire ulteriori e urgenti accertamenti. La diagnosi, però, era falsa. Anzi inventata. Vera, invece, la truffa. Ad architettare un simile raggiro sarebbe stato un infermiere in servizio nel reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nel frattempo licenziato dalla Asl, raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari con le accuse di truffa e peculato. Reato, quest’ultimo, contestato dalla pm Donatina Buffelli, perché, dalle indagini condotte dai carabinieri del Nas, il dipendente, o meglio l’ex dipendente, avrebbe sottratto decine e decine di medicinali dalla struttura ospedaliera per eseguire medicazioni a domicilio – come accaduto con il paziente in questione – nonostante non avesse alcuna autorizzazione.

A mettere in moto le indagini – vicende già raccontata dal Corriere Salentino in fase di indagini – è stato un paziente salentino assistito dall’avvocato Massimo Bellini. Il 25agosto 2025 si sottopone a un intervento chirurgico in regime di day service per rimuovere una neoformazione. Le dimissioni arrivano il giorno stesso. Concluso l’intervento, l’infermiere si sarebbe offerto di effettuare la prima medicazione domiciliare che effettivamente esegue il 1°settembre 2025 utilizzando garze sterili, una crema Gentamicina e il disinfettante Braunol lasciando il kit in casa del paziente in attesa della successiva medicazione. Subito dopo, però, l’infermiere avrebbe informato il suo interlocutore che una dottoressa “non meglio identificata” gli aveva comunicato che al 99% la neoformazione era un melanoma cutaneo e raggira il paziente a farsi consegnare 75 euro, a suo dire, necessari per eseguire ulteriori accertamenti diagnostici.

Spaventato, il denunciante avrebbe consegnato 100 euro rassicurato che, in occasione della seconda medicazione, avrebbe avuto il resto. Da quel momento, l’infermiere non si sarebbe più visto in casa dell’uomo rinviando di giorno in giorno la medicazione. Il paziente, il 18 settembre, secondo la sua ricostruzione, si sarebbe presentato in ospedale. Medicato, sarebbe stato informato, in quell’occasione, che l’esito dell’esame istologico – a differenza di quanto paventato dall’ infermiere – non aveva evidenziato alcun melanoma cutaneo.

Lo sfortunato paziente ha così deciso di denunciare il dipendente ospedaliero. Su delega della procura, i carabinieri del Nas hanno avviato gli accertamenti appurando un corposo ammanco di medicinali dall’ospedale: materiale compatibile con il kit utilizzato dall’infermiere per effettuare la medicazione in casa del paziente. Dal “Fazzi” erano spariti flaconi di Braunol, pezzi di garza idrofila e tubetti di gentamicina. Con la notifica dell’avviso di conclusione, a firma della pm Donatina Buffelli, l’infermiere, per il tramite dell’avvocato Salvatore Musco, potrà avanzare richiesta di interrogatorio o depositare memorie difensive prima che la procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. Nel frattempo, l’infermiere ha formalizzato l’appello contro il provvedimento di licenziamento spiccato nei suoi confronti dalla Asl.