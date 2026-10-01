Amichevole Lecce – Altamura, decide Esteban

Vittoria di misura 1 – 0 per la truppa di Di Francesco nell’amichevole contro l’Altamura, formazione di serie C. A segno Esteban alla fine del primo tempo
Questo il tabellino dell’incontro:
Lecce: Bleve © (1’st Falcone), Dembélé (15’st Veiga), Ndaba (15’st Gallo), Siebert (15’st Scott), Fatah (32’st Onyemachi), Jean (32’st Esposito), Ilić (1’st Maleh), Esteban (15’st Štulić), Gorter (32’st Di Pasquale), Pierotti (21’st Perrone), Kaba (21’st Vitale). A disposizione: Borbei. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Altamura: Di Bartolo (1’st , 36’st De Gennaro)), Ovalle Santos, Crimi © (1’st Dipinto), Malcore (1’st Florio), Simone (15’st Rosafio), Boćić, Esposito (15’st Pacia), Tudor (15’st Zazza), Nazzaro (1’st Gagliardi), Falasca (15’st Pirrello), Calusic (15’st Mogentale). A disposizione: Dimola. Allenatore: Ledian Memushaj
Marcatori: 45’ Esteban
Arbitro: Macagnano
Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina a Martignano.
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