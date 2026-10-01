Scontro auto-moto, per la morte di Sergio Bovino indagata conducente macchina. Disposta consulenza

MARTANO (Lecce) – Sarà una consulenza ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita il 25 settembre Sergio Bovino, nello schianto tra la sua moto e un’auto condotta da una 57enne di Martano, paese di residenza anche della vittima, finita nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Il sostituto procuratore Alessandro Prontera, titolare del fascicolo, conferirà incarico il 5 ottobre prossimo all’ingegnere Evaldo Durante che sarà affiancato dalla collega Luigina Quarta, consulente della famiglia del povero motociclista.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 28 Martano-Caprarica. Da una prima ricostruzione, il motociclista era in sella alla sua Bmw R12 quando si scontrato con una Lancia Musa, alla cui guida si trovava una donna di 57 anni, anche lei residente a Martano.

Ad avere la peggio, è stato il motociclista: il violento impatto non gli ha lasciato scampo e quando sul posto è arrivato il personale del 118 non c’era più nulla da fare. La donna, alla guida dell’auto, sotto shock se l’è cavata con qualche ferita superficiale. Sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, assistita dall’avvocato Pierluigi Masciullo, è risultata negativa. Bovino era molto conosciuto in paese.

Da tempo il 63enne aveva perso la moglie scomparsa prematuramente ma mai dimenticata come testimonia la foto del profilo social dell’uomo ritratto in compagnia della donna. “Ora torna ad abbracciare lassù la tua amata moglie” il massaggio di cordoglio di un amico. Grande appassionato di moto. Tra il gruppo di motociclisti con cui era solito uscire la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente: “L’incubo di ogni motociclista – scrive un amico sui social – è quello di ricevere una telefonata, quella telefonata che non vorresti ricevere mai, l’incubo di sperare, ogni qualvolta si legga di un incidente stradale, che non sia qualcuno di noi, qualcuno con cui passi tutte le giornate o qualcuno con cui hai riso e chiacchierato a qualche festa o con cui hai bevuto una birra qualche giorno prima o semplicemente qualcuno che conosci perché ha la tua stessa grande passione. A volte quell’incubo si materializza e quella telefonata arriva. Fai buon viaggio Sergio Bovino. Che la terra ti sia lieve. Ci riabbracceremo, un giorno, lassù”.

Struggente il commento di un altro motociclista: “Facebook mi chiede a cosa sto pensando, sto pensando alla tristezza che mi è scesa nel cuore, quando ho saputo dell’incidente di oggi, se n’è andato un amico, un motociclista, un fratello di tutti i motociclisti che lo conoscevano, Sergio Bovino. Non ci sono parole a sufficienza per descrivere l’amarezza. Ciao Sergio che la terra ti sia lieve”. La vittima lascia un figlio che vive e lavora in Germania. A seguite i familiari della vittima negli sviluppi dell’indagine, ci penserà l’avvocato Federico Savo, del Foro di Roma.