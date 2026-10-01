Pellegrino, un’altra notte da campione: Takalo battuto a Izmir sul ring del Fight Clubbing

Enrico Pellegrino mette un altro successo internazionale nella propria carriera. Il fighter leccese ha superato ai punti l’iraniano Ali Takalo nel match professionistico di K-1, categoria 95 chilogrammi, disputato a Izmir, in Turchia, nell’ambito della 43esima edizione del Fight Clubbing.

Un confronto impegnativo, soprattutto per il valore dell’avversario. Takalo si è infatti presentato sul ring con uno score di 25 vittorie e una sola sconfitta, un bilancio che raccontava già il livello del combattimento atteso. Pellegrino non si è però lasciato condizionare dal curriculum dell’iraniano e ha affrontato il match cercando fin dalle prime fasi di imporre il proprio ritmo.

Il salentino è riuscito a prendere progressivamente il controllo del confronto, mettendo in mostra una prestazione autoritaria e mantenendo il vantaggio per larghi tratti dell’incontro. Takalo ha provato a rimanere agganciato al match fino all’ultima ripresa, ma Pellegrino ha chiuso il confronto con un margine netto, conquistando la vittoria per decisione dei giudici.

Per il fighter della Oltre Corpo Lecce, seguito dai maestri Fabio e Gianluca Siciliani, si tratta del 17esimo successo in 19 incontri disputati. Un ruolino che conferma il percorso costruito negli anni e che si arricchisce di un’altra affermazione ottenuta lontano dall’Italia, questa volta su uno dei palcoscenici internazionali del circuito degli sport da combattimento.

La sfida di Izmir era inserita nel programma della 43esima edizione del Fight Clubbing, manifestazione organizzata dal leccese Andrea Sagi e realizzata in collaborazione con Ufa 15. L’evento, dedicato agli sport da combattimento, è stato trasmesso in diretta su Dazn in oltre 200 Paesi, offrendo agli atleti presenti una vetrina di rilievo internazionale.

Pellegrino ha saputo sfruttare l’occasione, confermando sul ring turco le proprie qualità e aggiungendo un’altra vittoria a una carriera già segnata da importanti traguardi. Nel suo palmares figurano infatti le cinture mondiali di K-1 e Muay Thai WMC, due titoli che hanno contribuito a costruire attorno al fighter salentino l’appellativo di “Eroe dei 2 Mondi”.

Quella di Izmir è dunque una nuova tappa di un percorso che continua a portare il nome di Lecce sui ring internazionali. Il successo contro Takalo consente a Pellegrino di aggiornare il proprio bilancio a 17 vittorie in 19 incontri e di aggiungere un altro risultato di prestigio al proprio palmares.