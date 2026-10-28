Venerdì 30 ottobre la rassegna Teatri a Sud si chiude con “Beyond the desert”, performance finale della residenza artistica con Aykart Tunisi

LECCE – Giunge alla sua conclusione Teatri a Sud 2026, la rassegna di Astràgali Teatro che per due mesi, in tredici appuntamenti, ha messo in dialogo visioni, progetti, buone pratiche e nuove sperimentazioni in una rete attiva di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo, per stimolare visioni e riflessioni critiche sul presente.

Venerdì 30 ottobre alle 19 l’ultimo appuntamento della rassegna è “Beyond the desert”, la performance finale della residenza artistica internazionale realizzata in collaborazione con Aykart Tunisi, che richiama le rotte migranti del deserto di ieri e di oggi.

Il lavoro dei due artisti in residenza Khouloud Thabet e Oussema Hfaiedh è stato ospitato da Astràgali in queste settimane, in seno al progetto “Caleidoscopi” sostenuto da “Residenze per Artisti nei territori” edizione 2025-2027 del Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

La performance, a ingresso gratuito, è in programma nella Sala Astràgali (via Candido 23, Lecce). Info e prenotazioni +39 3892105991, teatro@astragali.org.

“Oltre il deserto”: la residenza artistica di Aykart Tunisi

Beyond the Desert prende le mosse dalla storia, radicata nella tradizione, di un re africano che, dopo il rapimento della figlia Saadia da parte di trafficanti di schiavi, intraprende un lungo viaggio attraverso il Sahara, fino alla Tunisia, nella speranza di ritrovarla. Secondo il racconto, è proprio durante questo viaggio che prende forma lo Stambeli, una tradizione rituale e spirituale tunisina in cui si intrecciano canti, danze, poesia, musica, pratiche religiose e recitazioni del Corano. Ancora oggi praticato come rituale di liberazione e sollievo spirituale, lo Stambeli rappresenta un importante patrimonio culturale tunisino, oggi a rischio di scomparsa.

Attraverso una performance che ne rielabora artisticamente i linguaggi e le suggestioni, Beyond the Desert restituisce la forza espressiva di questa tradizione, invitando il pubblico a immergersi nella sua dimensione simbolica e spirituale. La vicenda intima di un padre alla ricerca della figlia si intreccia così con una riflessione più ampia sulla memoria africana, sulle migrazioni e sullo sradicamento. «Le rotte possono cambiare – dichiarano i due artisti – le ragioni possono apparire diverse, ma il desiderio di un futuro differente, la ricerca della dignità e la speranza di raggiungere un luogo migliore continuano a dare forma ai viaggi degli esseri umani attraverso il continente africano e oltre i suoi confini».

Il Sahara diventa non soltanto un luogo di attraversamento, ma anche uno spazio di trasformazione, incontro e ricerca di sé, custode di storie e memorie dimenticate. Al centro della performance, una domanda universale: fino a dove può spingersi un essere umano per ritrovare ciò che ama?

Teatri a Sud

In scena a Lecce una proposta di tredici appuntamenti che integra spettacoli di compagnie pugliesi e del Sud Italia con le performance finali delle residenze artistiche ospitate da Astràgali, teatro ragazzi, cinema documentario, danza paralimpica e un incontro pubblico dedicato al teatro di resistenza.

Un crocevia di percorsi, suggestioni, esperienze di impegno: Teatri a Sud rinnova la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia per far dialogare le diverse visioni e pratiche, comprese le esperienze di resistenza in luoghi segnati dalle guerre o dalla criminalità. Un percorso che guarda a una relazione più attiva con le comunità, e che attraverso il contributo artistico del teatro fornisca strumenti critici per la costruzione di modelli alternativi di resistenza e germinazione culturale.

Elemento fondamentale è, inoltre, la condivisione in anteprima del lavoro realizzato nel corso delle residenze artistiche ospitate a Lecce, che coinvolge la sperimentazione drammaturgica, l’interculturalità, il rapporto critico con i luoghi, una prospettiva meridiana e sociale.

La rassegna rientra nel progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).