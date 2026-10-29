L’almanacco di oggi 29 ottobre

Il Santo del giorno: Sant’Ermelinda. Il proverbio di Mesciu Ronzu: O si scemu o si de Campi. Significato: O sei scemo o sei di Campi Salentina.
– Sono nati in questo giorno
1931 Franco Interlenghi
1964 Luciana Littizzetto
1971 Winona Ryder
– Proverbio
Meglio dieci donare che cento prestare
– Accadde oggi
1918 l’esercito italiano sconfigge gli austriaci nella battaglia di Vittorio Veneto, durante la I Guerra Mondiale
– Scoperte
1969 Il 29 ottobre fu eseguito il primo collegamento a distanza tra computer