Fitto: positiva l’intesa su decreto bollette fra Italia e Commissione Ue

“Saluto positivamente l’intesa raggiunta tra il governo italiano e la Commissione europea sul decreto bollette. È il risultato di un lavoro costante, fondato sul dialogo e sulla collaborazione istituzionale, con un obiettivo concreto: contenere l’impatto dei rincari energetici sui conti delle imprese”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto, in un video messaggio all’assemblea di Confidnustrai Energia a Roma.

“L’intesa – ha proseguito Fitto – consentirà di attivare un meccanismo volto a contenere il prezzo dell’energia elettrica quando il prezzo del gas supererà un livello ragionevole. È un segnale importante, dunque, che la cooperazione tra istituzioni nazionali ed europee possa produrre soluzioni concrete, capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo”.

Fitto ha ricordato “l’introduzione della clausola di salvaguardia per la sicurezza energetica. Questo strumento permette agli Stati membri di utilizzare maggiori margini di flessibilità fiscale per finanziare interventi che rafforzano la sicurezza energetica e riducono la vulnerabilità futura del suo sistema. La flessibilità prevista prevede lo 0,3% del prodotto interno lordo in un singolo anno e allo 0,6 accumulato nel periodo 2026-2028, nell’ambito del quadro di flessibilità fiscale che prevede un limite complessivo dell’1,5% del Pil delle spese aggiunte dell’energia”.

“Per il medio e lungo termine – ha concluso Fitto -, dobbiamo investire nella resilienza energetica, nella modernizzazione delle reti, nello sviluppo di nuove capacità di produzione, su rotte e diversificazione dei consumi. Servono un quadro normativo stabile e prevedibile, l’accelerazione dei procedimenti e la capacità di mobilitare risorse pubbliche e private verso l’investimento di maggior valore aggiunto europeo”.