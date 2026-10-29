Manca l’acqua alle fontanine all’interno del cimitero e i cittadini protestano

Lecce – Un intervento di manutenzione della rete idrica fa mancare l’erogazione di acqua all’interno del cimitero di Lecce e i cittadini protestano.

Tra l’altro, proprio nei giorni immediatamente precedenti alla commemorazione dei defunti il 2 novembre. Giorni in cui i cimiteri, non solo quello di Lecce, sono più frequentati per sistemare cappelle e lapidi con fiori freschi. E così per la mancanza di acqua alle varie fontanine i parenti di defunti sono costretti a portarsela da casa o ad attingerla dalla chiesa interna al cimitero.