Il paradosso della tecnologia: “Non hanno ritenuto di renderlo accessibile”

Riceviamo e pubblichiamo l’amaro e lucido sfogo di Gianni di Noi, giovane salentino e attivo membro dell’Ente Nazionale Sordi. Al centro della sua denuncia c’è un paradosso inaccettabile legato alla programmazione nelle sale del nuovo attesissimo film-documentario dedicato a Carlo Acutis, il patrono di Internet. Un’opera pensata per celebrare il primo “santo digitale” ma che, per una deliberata e incomprensibile scelta di produzione, è stata resa totalmente inaccessibile alla comunità dei non udenti, privandola del diritto fondamentale alla fruizione culturale. Di seguito il suo intervento integrale:

“È uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche il film-documentario “Carlo Acutis – Il giovane Santo”. Carlo Acutis è una figura simbolo per i nostri tempi: ufficialmente riconosciuto come il patrono di Internet, della rete, dei giovani e dei nativi digitali. Un messaggio di unione e inclusione attraverso i linguaggi moderni.

Eppure, proprio attorno a quest’opera si consuma una vicenda che lascia basiti e amareggiati.

Oggi è l’ultimo giorno di proiezione in programmazione cinematografica. Ma per le persone sorde l’ingresso in sala è rimasto sbarrato dal primo all’ultimo giorno a causa della mancanza dei sottotitoli.

Chi è sordo sa bene come funziona: ci si affida ad applicazioni come MovieReading, che sincronizzano i sottotitoli sullo smartphone con l’audio del cinema. Ma la piattaforma non fa miracoli: può pubblicare unicamente i file che gli vengono forniti a monte dalle case di produzione. La conseguenza? Chi è sordo non può scegliere liberamente cosa andare a vedere, ma deve accontentarsi solo di ciò che il mercato decide di rendere accessibile.

Fatta una semplice richiesta per sapere se il film su Carlo Acutis fosse sottotitolato, la risposta della piattaforma ha sollevato il velo sulla vera radice del problema:

“Noi pubblichiamo i sottotitoli e le audiodescrizioni che ci vengono consegnati dalle Produzioni e dalle Distribuzioni, in virtù di loro obblighi di Legge per i film che ricevono contributi statali. In questo caso produzione e distribuzione, non hanno ritenuto di renderlo accessibile, forse perché non hanno richiesto contributi pubblici.”

L’espressione “non hanno ritenuto di renderlo accessibile” è una pugnalata. Non si tratta di un’impossibilità tecnica, né di una svista: è stata una scelta deliberata.

L’accessibilità non è un’opzione, né un favore. Ci troviamo davanti a un principio distorto e inaccettabile: l’accessibilità per le persone con disabilità viene trattata come un mero adempimento burocratico. Se c’è la legge che lo impone per incassare contributi pubblici, si fanno i sottotitoli; se il film è prodotto privatamente, rendere partecipe una fetta di pubblico diventa del tutto irrilevante.

È scandaloso che nel 2026 l’inclusione dei cittadini con disabilità dipenda da un calcolo di convenienza o dall’assenza di un obbligo di legge. Ed è ancora più stridente che questo sbarramento avvenga proprio per la pellicola dedicata al “santo di Internet”, trasformando un’occasione di condivisione nell’ennesimo episodio di discriminazione e indifferenza.”