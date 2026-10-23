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Il paradosso della tecnologia: “Non hanno ritenuto di renderlo accessibile”

Un film-documentario su Carlo Acutis, patrono di Internet, arriva nelle sale. Ma per chi è sordo resta inaccessibile. Non per un problema tecnico, ma per una precisa e scandalosa scelta di produzione.

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