Collepasso si tinge di rosa: una comunità in cammino per la vita, tra prevenzione, solidarietà e speranza

COLLEPASSO – Ottobre si tinge di rosa e Collepasso che si prepara a vivere importanti momenti di sensibilizzazione, partecipazione e solidarietà con l’iniziativa “Una comunità in cammino per la Vita – Ottobre Rosa”, promossa dall’Associazione Donne Insieme ODV, in collaborazione con realtà associative, istituzioni e professionisti del territorio. Un programma ricco di appuntamenti che mette al centro un messaggio fondamentale: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi e verso la vita, le giornate del 21 e 28 ottobre saranno dedicate alla prevenzione oncologica con il dottor Carmine Cerullo, oncologo e responsabile scientifico della LILT Lecce. Due occasioni importanti per promuovere la cultura della diagnosi precoce e ricordare quanto sia essenziale prendersi cura della propria salute. Il 27 ottobre, alle ore 18:30, presso l’Auditorium “Don Quintino Gianfreda” della Parrocchia Cristo Re dell’Universo di Collepasso, si terrà il convegno “Prevenire per vivere sani”, ad aprire l’incontro saranno i saluti di don Antonio Tondi, parroco della Parrocchia Cristo Re dell’Universo, di Donato Fracasso, referente LILT Collepasso e, dell’avvocato Laura Manta, sindaco di Collepasso. Interverranno la dottoressa Antonella Elia, responsabile UOSVD Casarano – Oncologia LILT Lecce, e la dottoressa Marta Gloria, psicologa LILT Lecce. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Marta Rossetti, presidente dell’Associazione Donne Insieme ODV, il momento più simbolico e partecipativo arriverà sabato 31 ottobre, alle ore 15:00, in Piazza Dante, con la “Passeggiata della Prevenzione”, che vedrà la partecipazione di Betty, Roberto e Matilde. Una camminata che vuole essere molto più di un semplice appuntamento pubblico, un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze, sostenersi reciprocamente e ricordare che nessuno deve sentirsi solo di fronte alla malattia.

Ad accompagnare l’iniziativa anche un invito rivolto all’intera cittadinanza,

“Un balcone, una finestra, un messaggio di speranza, esponi il nastro rosa della prevenzione!”

Un piccolo gesto ma dal grande valore simbolico, capace di trasformare le strade e le abitazioni di Collepasso in un abbraccio collettivo, nel segno della vicinanza a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico. L’iniziativa rappresenta anche un’importante testimonianza della forza del volontariato e della collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità locale. Perché ? Parlare di prevenzione significa parlare di futuro, di consapevolezza, di coraggio e soprattutto di vita, Collepasso sceglie così di camminare insieme, con un nastro rosa come simbolo e un messaggio che unisce tutti, prevenire significa volersi bene, e la speranza diventa ancora più forte quando è condivisa.