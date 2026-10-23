​L’arte e la mente in scena a Lecce: al Convitto Palmieri arriva “Nuda Mentis” di Mario Borrelli

Di Maria Taccogna

​LECCE – La grande arte contemporanea torna protagonista nel cuore del Salento. Dal 31 ottobre al 15 novembre 2026, gli spazi dello storico Convitto Palmieri in Piazzetta Giosuè Carducci a Lecce accoglieranno la mostra personale (solo exhibition) dell’artista Mario Borrelli, dal titolo “Nuda Mentis”.

​Curata da Valentina Toscano e Ferdinando Sorrentino, l’esposizione si preannuncia come un viaggio introspettivo ed emozionante. Attraverso un linguaggio figurativo d’impatto e di profonda intensità emotiva, l’opera di Borrelli esplora la vulnerabilità, l’essenza e la nuda verità della condizione umana.

​L’evento inaugurale si terrà sabato 31 ottobre 2026 a partire dalle ore 17:00. Ad aprire il pomeriggio d’arte sarà la presentazione del nuovo libro della scrittrice Daniela Marra, a cui seguirà alle 17:30 il taglio del nastro ufficiale della mostra.

​Il vernissage vedrà la partecipazione di illustri ospiti del panorama culturale e artistico: interverranno infatti Antonio Elia dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, la stessa scrittrice Daniela Marra e il pittore Luigi Cannone.

​L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Lecce, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno salentino.