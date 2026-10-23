Casarano, sabato la targa torna a Palazzo Arditi: l’Università Popolare invita la cittadinanza alla “restituzione collettiva”

Casarano, 23 ottobre 2026 – Sabato 24 ottobre, alle ore 17:00, l’Università Popolare di Casarano (UniPopCasarano) ricollocherà sulla facciata di Palazzo Arditi, in Piazza Indipendenza, la targa che accompagna la storica scritta murale di epoca post unitaria. La targa era stata divelta da un recente atto vandalico.

“Sabato con ostinato e discreto civismo la ricollocheremo per restituire un elemento urbano che ci permetterà di ricordare un importante periodo della Grande Storia che ha attraversato anche la nostra comunità. Per questo motivo invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare a questa restituzione collettiva”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Tracce di Storia”, avviato dall’Università Popolare nel 2015 con l’intento di “recuperare alla comunità i piccoli segni, tracce appunto (iscrizioni, edicole votive, targhe ed altro), spesso trascurate, che rivelano però inaspettati e sorprendenti rapporti storici tra il locale e il nazionale (e spesso internazionale), tra il microcosmo comunale e le macro epifanie della storia”.

Il progetto, coordinato da Marco Mazzeo, presidente di UniPopCasarano, portò al recupero di una serie di scritte murali di epoca risorgimentale rinvenute sulla facciata di Palazzo Arditi. Il restauro, curato da Luciana Margari, ha permesso di datare con plausibile certezza la scritta al periodo successivo all’unità nazionale. Fu inoltre apposta una targa che, grazie alla consulenza storica di Luca Isernia, dava conto dei probabili moventi politico-ideologici delle iscrizioni e del loro significato culturale. Sulla targa si legge: “La scritta murale W Vittorio Emanuele [II] in Campidoglio, databile tra il 1861 e il 1870-’71 e il periodo immediatamente successivo, si inquadrerebbe nei più generali fermenti politici seguenti l’unificazione d’Italia e riguardanti la cosiddetta Questione Romana”.

L’Università Popolare concepisce la cerimonia come “un momento di condivisione e di socializzazione; un modo semplice e spontaneo per riflettere insieme sul senso di comunità”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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