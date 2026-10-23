La “Staffetta dell’Amore” arriva a Martano

Martano (Lecce) – Prosegue il cammino della “Staffetta dell’Amore”, il progetto itinerante promosso dal Lions Club Maglie con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e contribuire, attraverso la forza della cultura, alla costruzione di una società fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla dignità di ogni persona.

La prossima tappa si terrà questa sera, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 18.00, a Martano, presso il Centro Culturale Santi Medici, in Piazza Caduti.

L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Lecce, dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce e dal Comune di Martano, si svolge in collaborazione con il Centro Antiviolenza Il Melograno, appartenente alla Rete dei Centri Antiviolenza SanFra, con il gruppo Parità e Rispetto di Martano e con il CCRR.

Il cuore dell’incontro è affidato alla lettura di poesie e brani che daranno voce a versi e testimonianze di autrici e di donne che hanno vissuto l’esperienza della violenza. Parole capaci di raccontare il dolore, ma anche la forza di reagire, il coraggio di ritrovare sé stesse e la possibilità di rinascere. La poesia diventerà così uno strumento di testimonianza e memoria, ma anche un invito a non voltarsi dall’altra parte e a riconoscere il valore della libertà e della dignità di ogni donna.

Le letture saranno accompagnate dalle note del pianoforte e del violino, in un dialogo delicato e suggestivo tra parola e musica. Un momento pensato non soltanto per ascoltare, ma anche per fermarsi a riflettere, riconoscere, comprendere e condividere.

Per contrastare la violenza sulle donne, tuttavia, non basta condannarla: è necessario EDUCARE AL RISPETTO. Un percorso che deve cominciare fin dall’infanzia e proseguire in famiglia, a scuola e in tutti gli ambienti della vita quotidiana. Educare al rispetto significa insegnare a riconoscere il valore dell’altro, accettare le differenze, comprendere che l’amore non è possesso né controllo, ma libertà, fiducia e condivisione. Significa promuovere relazioni sane, fondate sul dialogo, sulla parità e sulla consapevolezza che nessuno ha il diritto di prevaricare o di limitare la libertà altrui.

È attraverso la cultura, l’educazione e l’impegno condiviso che si può contribuire a costruire una società capace di prevenire la violenza, riconoscerne i segnali e contrastare ogni forma di discriminazione e sopraffazione. Perché il rispetto non deve essere soltanto un principio da proclamare, ma un valore da trasmettere e praticare ogni giorno.

Accanto alla dimensione culturale, la “Staffetta dell’Amore” conserva una forte vocazione solidale. Attraverso una donazione simbolica legata alla condivisione di un segno sarà promossa una raccolta fondi destinata a sostenere famiglie di donne vittime di violenza, trasformando così le parole e le emozioni in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà.

Un gesto dopo l’altro, una voce dopo l’altra, la Staffetta continuerà il suo percorso fino all’appuntamento conclusivo, previsto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

Perché dire no alla violenza significa anche scegliere ogni giorno il rispetto, educare alla parità e insegnare alle nuove generazioni che l’amore autentico non ferisce, non umilia e non possiede, ma ascolta, accoglie e rende liberi.