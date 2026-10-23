Minerva, Sanità: “200mila prestazioni anticipate: il lavoro continua, servono più risorse dal Governo”

“Sulle liste d’attesa sappiamo che c’è ancora molto da fare e non cerchiamo scuse. Ma i risultati vanno riconosciuti. Abbiamo anticipato 200mila prestazioni e anche AGENAS registra un miglioramento nei tempi per visite ed esami.” Lo dichiara il capogruppo del PD, Stefano Minerva.

“Abbiamo scelto di partire dalle prenotazioni più vecchie, anche quelle del 2025, invece di concentrarci soltanto sul 2026 per ottenere statistiche più favorevoli. Perché a noi interessa dare una risposta a chi aspetta da più tempo non fare bella figura in una classifica.

Al centrodestra che continua ad attaccare chiediamo di confrontarsi con questi risultati e di sollecitare il Governo a investire di più nella sanità pubblica.

Le difficoltà restano e non le nascondiamo ma per chi ha ottenuto una visita o un esame con mesi di anticipo questo lavoro ha già fatto una differenza concreta. E noi continueremo su questa strada”.