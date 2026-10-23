Minerva, Sanità: “200mila prestazioni anticipate: il lavoro continua, servono più risorse dal Governo”

“Sulle liste d’attesa sappiamo che c’è ancora molto da fare e non cerchiamo scuse. Ma i risultati vanno riconosciuti. Abbiamo anticipato 200mila prestazioni e anche AGENAS registra un miglioramento nei tempi per visite ed esami.” Lo dichiara il capogruppo del PD, Stefano Minerva.
“Abbiamo scelto di partire dalle prenotazioni più vecchie, anche quelle del 2025, invece di concentrarci soltanto sul 2026 per ottenere statistiche più favorevoli. Perché a noi interessa dare una risposta a chi aspetta da più tempo non fare bella figura in una classifica.
Al centrodestra che continua ad attaccare chiediamo di confrontarsi con questi risultati e di sollecitare il Governo a investire di più nella sanità pubblica.
Le difficoltà restano e non le nascondiamo ma per chi ha ottenuto una visita o un esame con mesi di anticipo questo lavoro ha già fatto una differenza concreta. E noi continueremo su questa strada”.
- PoliticaErosione costiera, la Regione incontra le Province: 26,4 milioni per la sicurezza della costa alta. Conclusa la prima fase della procedura
- Archivio NotiziePd Lecce, si dimette il segretario cittadino Romeo Russo. I vertici escludono fratture: “Una scelta personale”
- Archivio NotizieStrisce blu, la protesta non si ferma: "2000 firme contro il piano ignorate". Nasce un nuovo comitato di residenti
- SaluteGiornata internazionale della spina bifida: domenica 25 ottobre Palazzo Adorno si colora di verde
- AttualitàCentinaia di agricoltori pugliesi a Roma con CIA Puglia: "Non ce la facciamo più"
- PoliticaIl Salento si mobilita contro la violenza di genere: il 28 ottobre a Scorrano la marcia "Vietato morire" con le riprese dell'omonimo videoclip