Sorpreso a rubare rame in un ex plesso sanitario della ASL: 57enne ai domiciliari

GALLIPOLI – Un intervento condotto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli ha portato all’arresto di un cinquantasettenne del posto, sorpreso all’interno di un immobile pubblico dismesso di proprietà della ASL di Lecce.

L’operazione è scattata nella mattinata del 21 ottobre in seguito a una telefonata giunta al Numero Unico di Emergenza 112, con cui veniva segnalata la presenza di persone sospette all’interno della struttura disabitata. Una volante si è recata sul posto per le prime verifiche, permettendo ai poliziotti di scorgere da lontano due individui intenti a divellere termoconvettori e sradicare cavi elettrici dalle pareti dell’edificio.

Una volta all’interno del plesso, gli agenti hanno scovato il cinquantasettenne mentre tentava di nascondersi dietro una siepe. Il controllo sul posto ha consentito di rinvenire uno zaino colmo di arnesi da scasso e un contenitore con all’interno circa dieci chilogrammi di rame, appena sguainato dagli impianti della struttura.

Mentre il presunto complice è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia, il cinquantasettenne è stato tratto in arresto per furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce,l’uomo è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di domiciliari, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino all’accertamento definitivo delle responsabilità nelle sedi giudiziarie competenti.