Il TAR di Lecce accoglie il ricorso del Comune di Giuggianello e annulla l’autorizzazione all’impianto CESA

L’Amministrazione comunale di Giuggianello esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, pubblicata il 21 ottobre 2026, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Comune e annullata la determinazione n. 1665 del 16 ottobre 2023 della Provincia di Lecce, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale e all’Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla società CESA S.r.l. nella zona PIP intercomunale di Sanarica e Giuggianello. Lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Giuggianello

La sentenza riconosce la fondatezza di importanti osservazioni formulate dal Comune, con particolare riferimento alla tutela dell’area boschiva e al rispetto dei vincoli paesaggistici, confermando la necessità che ogni intervento sul territorio sia preceduto da valutazioni rigorose e rispettose delle disposizioni normative.

È un risultato significativo, che restituisce valore all’impegno delle istituzioni e alla partecipazione attiva della comunità.

Fin dall’inizio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso rappresentare le preoccupazioni del territorio nelle sedi competenti, agendo con determinazione, responsabilità e pieno rispetto delle istituzioni.

Oggi desideriamo soprattutto esprimere la nostra più sincera gratitudine a quanti hanno contribuito a questo percorso.

Un ringraziamento particolare agli avvocati Giuseppe Gennaccari, Antonio Micolani e Vincenzo Di Gioia, che hanno assistito il Comune con professionalità, competenza e dedizione, affrontando una vicenda amministrativa e giuridica particolarmente complessa.

Un grazie sentito al Comitato “Giuggianello non è inerte”, che ha rappresentato un’importante espressione di partecipazione civica, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulle questioni ambientali e sul futuro del nostro territorio.

Un ringraziamento altrettanto sincero va a tutti i cittadini di Giuggianello e dei Comuni vicini, che hanno condiviso le nostre preoccupazioni, partecipato agli incontri, seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda e manifestato vicinanza e solidarietà alla nostra comunità.

La loro presenza ci ha ricordato, anche nei momenti più complessi, quanto sia importante sentirsi parte di un territorio che supera i confini amministrativi e riconosce nella tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita un interesse comune.

Questo risultato non deve essere interpretato come una contrapposizione tra comunità, istituzioni o legittime iniziative imprenditoriali. Al contrario, rappresenta un’occasione per riaffermare un principio fondamentale: lo sviluppo economico e la tutela ambientale devono procedere insieme, nel rispetto delle regole, delle caratteristiche dei luoghi e delle comunità che li abitano.

La decisione del TAR costituisce un passaggio di grande rilievo, pur nel rispetto degli eventuali ulteriori sviluppi amministrativi e giudiziari.

Da questa esperienza emerge anche un insegnamento importante: una comunità informata, consapevole e partecipe può contribuire concretamente alle decisioni che riguardano il proprio futuro.

L’Amministrazione comunale continuerà a operare con lo stesso senso di responsabilità, nella convinzione che la tutela del territorio non appartenga a una singola amministrazione o a un singolo gruppo di cittadini, ma rappresenti un patrimonio e un impegno condiviso.

Oggi è soprattutto il momento di dire grazie.

Grazie a chi ha messo a disposizione le proprie competenze, a chi ha dedicato tempo ed energie, a chi ha partecipato con rispetto e senso civico, a chi ha creduto nel valore dell’impegno collettivo.

Perché il risultato più importante, oltre alla decisione giudiziaria, è la consapevolezza di essere una comunità capace di ritrovarsi unita attorno alla tutela del proprio territorio e del proprio futuro.