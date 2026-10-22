A bordo di un’auto rubata con un carico di argenteria, per un 39enne e un 20enne scatta la denuncia

BAGNOLO DEL SALENTO (Lecce) – Viaggiavano a bordo di un’auto rubata e avevano con sé diversi oggetti in argenteria e altri beni di valore. Due uomini, un 39enne e un 20enne, sono stati segnalati alla Procura di Lecce per ricettazione dai carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento.
Il controllo è scattato ieri mattina lungo la strada provinciale 59, tra Palmariggi e Minervino di Lecce. I militari hanno fermato un’utilitaria sospetta, scoprendo che era stata rubata il 17 ottobre proprio a Minervino.
La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare l’argenteria e gli altri oggetti di valore, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori.
L’auto e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire l’origine della refurtiva e individuare i legittimi proprietari.
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