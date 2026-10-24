Food blogger in vetrina: filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio

La rubrica “Food blogger in vetrina” oggi ospita la ricetta del filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio.

Classe ’84, Margherita vive a Milano e fa la PR. Food&lifestyle blogger, scrive di ricette, locali, Milano, viaggi e piccole bellezze.

E mangia, con gusto!

Il suo blog è www.cannellaeconfetti.it

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Ho aperto il blog la sera in cui sono riuscita a preparare una ricetta che in famiglia che ho sempre ritenuto difficilissima e con mia immensa sorpresa mi è riuscita: le meringhe. Da bambina, chiedevo sempre a nonna/mamma/zia di prepararmele, perché ne ero golosissima, e la risposta era sempre la stessa “bisogna vedere se vengono, perché non è scontato”.

Cosa significa essere una food blogger?

Essere una foodblogger significa prima di tutto amare il cibo. Guidati da questo sentimento, nobilitarlo in ogni modo possibile usandolo come occasione di conoscenza e arricchimento. ma anche, più praticamente e meno romanticamente, mangiare freddo e dannarsi per ottenere uno scatto fotografico decente, soprattutto se con la macchina fotografica non si è dotati di natura come nel mio caso. Dal lato del cuore, questo mondo mi ha regalato moltissimi nuovi affetti e momenti di grande complicità, crescita e amicizia. Mi sento privilegiata per le esperienze di confronto e condivisione che ho potuto vivere insieme ad aziende, produttori, chef, altri blogger: è stata tutta una preziosissima occasione per evolvere in cucina come nella vita.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Pur avendo come tutti dei piatti del cuore, è più facile che mi dedichi alla sperimentazione di nuovi sapori e abbinamenti (per esempio il vitello tonnato lo lascio fare alla mamma, che il suo è imbattibile). In linea di massima, la mia cucina è attenta agli eccessi e ha sempre un occhio di riguardo per la salute. Sono fermamente convinta che la vera capacità sia realizzare piatti gustosi senza eccedere con zuccheri e grassi… confesso che quando leggo certe dosi di burro o uova nelle ricette impallidisco.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

La mia ispirazione nasce principalmente mangiando: amo cucinare quanto sedermi al ristorante, nella mia città come in vacanza. Insieme a mio marito sono capace di affrontare viaggi in auto non banali finalizzati esclusivamente a provare un determinato locale. Mi piace lasciarmi ispirare da nuove tecniche o nuovi sapori, reinterpretarli mixandoli con quelle che sono le fondamenta della mia cucina.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Fare della propria passione una professione penso piacerebbe a chiunque, anche se ho il recondito timore che questo alla lunga rubi un po’ di magia. Per me è impagabile il senso di libertà che trovo in cucina e non me ne priverei per nulla al mondo.

Filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola

Ingredienti per due persone

due filetti di salmone alti 3-4 cm

50 gr pistacchi sgusciati non salati

50 gr robiola fresca

scorza di un limone bio

pangrattato

sale e pepe

olio EVO

Procedimento

Pulire il filetto eliminando le parti laterali (generalmente più grasse e più sottili) e rimuovendo le

lische centrali con l’aiuto di una pinzetta.

Ridurre i pistacchi in pezzetti: io non li ho tritati perchè non volevo ottenere una granella

omogenea ma diverse consistenze; se preferite potete usare semplicemente il mixer, procedendo

a piccoli scatti in modo che l’olio della frutta secca non renda il tutto una pasta.

Mescolare la robiola con del pepe macinato e scorza di limone grattugiata a piacere (fate

attenzione a ricavarne solo la parte gialla).

Tagliare il filetto a libro e farcirlo: spalmare nel mezzo la robiola, spargervi sopra i pistacchi

frantumati e un pizzico di sale.

Richiuderlo e ungerne leggermente la superficie con olio EVO, aiutandosi con un pennellino o con

le dita.

Cospargere con poco pangrattato e altri pistacchi.

Cuocere in forno statico a 180° per 20 minuti.

a cura di Claudia Forcignanò