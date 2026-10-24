Food blogger in vetrina: filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio

La rubrica “Food blogger in vetrina” oggi ospita la ricetta del filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio.
Classe ’84, Margherita vive a Milano e fa la PR. Food&lifestyle blogger, scrive di ricette, locali, Milano, viaggi e piccole bellezze.
E mangia, con gusto!
Il suo blog è www.cannellaeconfetti.it
Come nasce l’idea di aprire un blog?
Ho aperto il blog la sera in cui sono riuscita a preparare una ricetta che in famiglia che ho sempre ritenuto difficilissima e con mia immensa sorpresa mi è riuscita: le meringhe. Da bambina, chiedevo sempre a nonna/mamma/zia di prepararmele, perché ne ero golosissima, e la risposta era sempre la stessa “bisogna vedere se vengono, perché non è scontato”.
Cosa significa essere una food blogger?
Essere una foodblogger significa prima di tutto amare il cibo. Guidati da questo sentimento, nobilitarlo in ogni modo possibile usandolo come occasione di conoscenza e arricchimento. ma anche, più praticamente e meno romanticamente, mangiare freddo e dannarsi per ottenere uno scatto fotografico decente, soprattutto se con la macchina fotografica non si è dotati di natura come nel mio caso. Dal lato del cuore, questo mondo mi ha regalato moltissimi nuovi affetti e momenti di grande complicità, crescita e amicizia. Mi sento privilegiata per le esperienze di confronto e condivisione che ho potuto vivere insieme ad aziende, produttori, chef, altri blogger: è stata tutta una preziosissima occasione per evolvere in cucina come nella vita.
Quali sono le tue linee guida in cucina?
Pur avendo come tutti dei piatti del cuore, è più facile che mi dedichi alla sperimentazione di nuovi sapori e abbinamenti (per esempio il vitello tonnato lo lascio fare alla mamma, che il suo è imbattibile). In linea di massima, la mia cucina è attenta agli eccessi e ha sempre un occhio di riguardo per la salute. Sono fermamente convinta che la vera capacità sia realizzare piatti gustosi senza eccedere con zuccheri e grassi… confesso che quando leggo certe dosi di burro o uova nelle ricette impallidisco.
Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?
La mia ispirazione nasce principalmente mangiando: amo cucinare quanto sedermi al ristorante, nella mia città come in vacanza. Insieme a mio marito sono capace di affrontare viaggi in auto non banali finalizzati esclusivamente a provare un determinato locale. Mi piace lasciarmi ispirare da nuove tecniche o nuovi sapori, reinterpretarli mixandoli con quelle che sono le fondamenta della mia cucina.
Quali traguardi ti sei prefissata?
Fare della propria passione una professione penso piacerebbe a chiunque, anche se ho il recondito timore che questo alla lunga rubi un po’ di magia. Per me è impagabile il senso di libertà che trovo in cucina e non me ne priverei per nulla al mondo.
Filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola
Ingredienti per due persone
due filetti di salmone alti 3-4 cm
50 gr pistacchi sgusciati non salati
50 gr robiola fresca
scorza di un limone bio
pangrattato
sale e pepe
olio EVO
Procedimento
Pulire il filetto eliminando le parti laterali (generalmente più grasse e più sottili) e rimuovendo le
lische centrali con l’aiuto di una pinzetta.
Ridurre i pistacchi in pezzetti: io non li ho tritati perchè non volevo ottenere una granella
omogenea ma diverse consistenze; se preferite potete usare semplicemente il mixer, procedendo
a piccoli scatti in modo che l’olio della frutta secca non renda il tutto una pasta.
Mescolare la robiola con del pepe macinato e scorza di limone grattugiata a piacere (fate
attenzione a ricavarne solo la parte gialla).
Tagliare il filetto a libro e farcirlo: spalmare nel mezzo la robiola, spargervi sopra i pistacchi
frantumati e un pizzico di sale.
Richiuderlo e ungerne leggermente la superficie con olio EVO, aiutandosi con un pennellino o con
le dita.
Cospargere con poco pangrattato e altri pistacchi.
Cuocere in forno statico a 180° per 20 minuti.
a cura di Claudia Forcignanò
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