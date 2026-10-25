Auto in fiamme a Gallipoli: rogo distrugge una C3

GALLIPOLI (Lecce) – Un rogo notturno ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco a Gallipoli, dove poco dopo la mezzanotte una squadra del Distaccamento locale si è precipitata in via Scalelle per domare l’incendio scoppiato ai danni di un veicolo in sosta.

L’allarme è scattato intorno alle 00:09, quando le fiamme hanno avvolto una Citroën C3. I caschi rossi hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la zona prima che il fuoco potesse estendersi ai veicoli vicini o agli edifici adiacenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli per avviare i rilievi di rito. Gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei tecnici sono tuttora in corso per stabilire le esatte cause che hanno determinato l’innesco del rogo.