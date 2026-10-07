Importunano commessa e all’arrivo del titolare picchiano l’uomo che finisce in ospedale: entrambi a processo

GALATINA (Lecce) – Avrebbe cercato di difendere la commessa del suo negozio da apprezzamenti e lusinghe moleste di due clienti. Ma per tutta risposta sarebbe stato picchiato con un manico della scopa sbattendo con la testa per terra. Per perdere i sensi e riprenderli solo quando è arrivato in ospedale.

I due aggressori – un 71enne e un 75enne – sono stati identificati e, nel frattempo, sono anche finiti sotto processo con l’accusa di lesioni personali aggravate a margine dell’udienza predibattimentale celebratasi in questi giorni. L’accaduto risale al 27 luglio 2024. Nel negozio – che sorge nel centro storico di Galatina – si presentano due clienti. Che iniziano a importunare la commessa, in quei frangenti, da sola.

Apprezzamenti sgraditi ma anche domande scomode senza averne alcun titolo. Del tipo: che contratto di lavoro avesse con il titolare del negozio. In breve arriva il proprietario a cui la commessa riferisce lo sgradevole episodio e indica all’esterno la presenza dei clienti. Ai quali il titolare chiede spiegazioni sul loro comportamento. Ne sarebbe scaturita una discussione sfociata in una colluttazione. Così come emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, il titolare viene colpito più e più volte mentre il complice si scaglia contro con il manico della scopa.

L’uomo perde l’equilibrio e sbatte con la nuca contro la parete per poi finire per terra. Fortunatamente l’immediato arrivo di alcuni agenti della Polizia locale riescono a bloccare i due clienti mentre il titolare è costretto a chiudere il negozio e a raggiungere l’ospedale dove i medici saranno costretti a suturargli una ferita in testa con quattro punti oltre a un trauma cranico con una prognosi di 10 giorni. Nei confronti dei due uomini, assistiti entrambi dall’avvocato Angelo Greco, è stato disposto il rinvio a giudizio così come disposto dal giudice monocratico Andrea Giannone a margine dell’udienza predibattimentale in cui la persona offesa non si è costituita parte civile.