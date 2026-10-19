In Commissione sanità l’audizione sullo stato di realizzazione delle Case e Ospedali di Comunità

Lo stato di attuazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità, è stato l’argomento al centro dell’audizione in Commissione sanità, presieduta da Felice Spaccavento. Ad avanzare la richiesta di avere notizie e riscontro sulle verifiche affidate ad ASSET sullo stato di avanzamento e sui tempi di completamento dei cantieri di CdC e OdC, sono stati i capigruppo di FdI Pagliaro Pagliaro e della Lega Fabio Romito.

Nello specifico per il presidente Pagliaro, così come ha evidenziato nell’illustrare le sue motivazioni, è quanto mai necessario conoscere con certezza i dati relativi a quante strutture sono state già realizzate e quante ne restano da realizzare, anche sulla base dell’esclusione di alcuni Comuni dai finanziamenti PNRR per la sanità territoriale a seguito della rimodulazione del piano regionale. Mentre per il presidente Romito la richiesta è stata circoscritta allo stato di attuazione degli ospedali di Comunità nella provincia di Bari, con particolare riferimento a quello di Ruvo di Puglia.

Nel rilevare l’opportunità di ottenere dal Dipartimento salute notizie dettagliate, Pagliaro rivolgendosi all’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, ha detto che è giunto il momento di avere una risposta diretta e concreta, visto che non c’è congruità tra i dati che sono stati tirati fuori. In particolare, Pagliaro ha chiesto quali sono le Case di Comunità fra le 85 rimodulate, che sono state rendicontate, quali quelle pronte e quelle che sono in fase di realizzazione, considerando soprattutto anche il fatto che se la Puglia non ha perso i finanziamenti, è grazie all’intervento risolutivo del Governo Meloni e l’impegno decisivo del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto che ha rinegoziato il target con Bruxelles, riducendolo a un terzo spalmandolo a livello nazionale.

Nonostante ciò, ha evidenziato il capogruppo di FdI, i pugliesi non potranno ancora avere i servizi che sono previsti da tempo, ricordando che il 31 dicembre è la data ultima che l’assessore ha voluto segnalare entro la quale sicuramente secondo l’assessore tutte le case comunità saranno attive. A questo ha aggiunto inoltre la richiesta di fare luce su una vicenda che però riguarda in particolar modo la provincia di Lecce, dove si è venuti a conoscenza che sono state già acquistate le forniture per tutte le strutture, quando le strutture non sono ancora pronte e quindi dove sono stati collocati questi arredi e queste attrezzature che risultano siano stati già acquistati senza alcun bando di gara e in attesa di poter essere installati.

Il capogruppo Romito, nel chiedere qual è lo stato di attuazione degli interventi che sono stati predisposti per la provincia di Bari, ha precisato che bisogna fare una netta distinzione, visto che spesso si fa confusione fra Ospedali di Comunità e Case di Comunità, considerandola necessaria sia per la tipologia di funzione che la norma segna all’una e all’altra struttura, sia perché è evidente che c’è bisogno di una dotazione di personale completamente differente. E nel caso specifico questo vale per il comune di Ruvo di Puglia rispetto al quale c’è evidentemente una grande confusione tra casa di comunità e ospedale di comunità.

A questa specifica richiesta è stata la direzione dell’Asl BA con il responsabile dell’area tecnica, a rispondere che le problematiche legate all’intervento sull’ospedale di comunità di Ruvo di Puglia si sono manifestate nel momento in cui sono stati effettuati gli scavi presso il sito, dove si sono trovati di fronte a dei ritrovamenti di reperti che la sovraintendenza ha ritenuto importanti, sui quali adesso si stanno facendo degli approfondimenti.

A fornire informazioni sulle richieste avanzate in ordine allo stato di avanzamento e realizzazione delle Case e Ospedali di Comunità, l’assessore Donato Pentassuglia, ha detto che l’elenco delle strutture sarà messo a disposizione proprio per chiarezza e per valutare quella che è una casa di comunità col suo indirizzo da quello che è un ospedale di comunità. A seguito del confronto iniziato a febbraio con il Ministero e quindi con Palazzo Chigi è stata fatta una rimodulazione rispettando il target che andava garantito al 30 giugno per non perdere le risorse e dalla rimodulazione si è riusciti a far diventare 85 le strutture rispetto alle 83 su cui era stato raggiunto il target, conservando quindi le risorse e utilizzando entro il 31 dicembre 2026 l’intero plafond.

L’assessore Pentassuglia ha espresso con ottimismo la possibilità di rispettare come termine ultimo il 31 dicembre per la consegna delle strutture ultimate, rispettando gli obblighi contrattuali che ci sono in campo, e questo potrà essere plausibile grazie alla richiesta di coadiuvare le strutture tecniche delle ASL. Questo dato deriva da una verifica puntuale effettuata in ogni cantiere da Asset che ha valutato lo stato di avanzamento lavori, da cui è stata rilevata la peggiore performance per le strutture che dovranno essere realizzate nella provincia di Lecce.

L’assessore poi, prendendo atto della dichiarazione fatta in merito agli acquisti di attrezzatture effettuati senza bando di gara, prima ancora che le strutture sanitarie siano ultimate, verificherà la veridicità ed eventualmente informerà le autorità competenti.

In definitiva l’impegno assunto da Pentassuglia è di inviare alla Commissione il report che riporta puntualmente quello che era il numero di target da quello che è il dato al 30 giugno, il target definito e condiviso alla data del 31 luglio e del 31 agosto e quella che è la prospettiva al 31 dicembre prossimo. Tutti i dati contenuti derivano dalle valutazioni tecniche fatte dalle strutture tecniche, dal Dipartimento e da Asset, coordinato con i direttori generali e delle strutture tecniche di ogni ASL, con l’obiettivo di avere un quadro d’insieme che va oltre il numero di 120 strutture e garantire, nel combinato disposto di case di comunità, ospedali di comunità, continuità assistenziale, rete dell’emergenza urgenza, una organizzazione puntuale della gestione dei territori, affinchè si crei una rete che metta tutti nelle condizioni di avere una risposta e di trattare i territori, sia pure nelle differenze territoriali. Infine l’assessore ha rassicurato che per quelle strutture che hanno avuto dei ritardi o problemi sulla progettazione, le risorse saranno recuperate con una rimodulazione che vedrà interessare i fondi FSC oppure quelli derivanti dall’ex articolo 20, perché quei territori non rimangano fuori.

Il consigliere Pagliaro in conclusione dei lavori, ha espresso l’intenzione di continuare a pungolare i decisori perché si possa fare al più presto, considerato che ancora c’è tanto da fare ma soprattutto capire sulla base dei dati riportati nella relazione dell’assessore, dove ci sono le incongruenze rispetto a quello che si rileva sul posto. “Continuerà quindi la puntuale verifica perché – ha detto Pagliaro – crediamo che le case di comunità sono importantissime per poter decongestionare i Pronto Soccorso”.

Su proposta della consigliera Tonia Spina (FdI), la Commissione, ricevuto il report promesso dall’assessore, si aggiornerà in tre distinte sedute, per approfondire i dati relativi a due Asl per volta.