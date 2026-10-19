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A Lecce la ricerca per la medicina riabilitativa del futuro: inaugurati il centro di eccellenza “NanoBiomateriali e Tecnologie avanzate” (CoE-NBT) del CNR e l’infrastruttura preclinica dell’Università del Salento

Dalla rigenerazione dei tessuti a una migliore integrazione delle protesi con il corpo: il CNR e l'Università del Salento rafforzano la ricerca nell'ambito dell'iniziativa di ricerca Fit4MedRob. Il CoE-NBT è uno degli otto Centri di Eccellenza dell'iniziativa nazionale

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