Parco Gondar: Corte d’appello dichiara inammissibile ricorso procura e conferma assoluzioni

GALLIPOLI (Lecce) – La Corte d’appello di Lecce dichiara inammissibile ricorso della procura e conferma la sentenza assolutoria per tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta sulla presunta lottizzazione del parco Gondar, a Gallipoli. In primo grado, il 26 aprile 2021, la giudice monocratica, Bianca Todaro, aveva assolto Ferruccio Errico, amministratore della società Gondar srl nonchè legale rappresentante della Sold-Out, società che gestisce l’attività di pubblici spettacoli all’interno del Parco Gondar; Christian Scorrano, amministratore della società Gondar srl con sede a Gallipoli; i tecnici progettisti Antonio Ferilli; Mario Stefanelli e Franco Ancora; Giuseppe Cataldi, nel ruolo di dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Gallipoli e Sergio Leone, in veste di funzionario delegato alla firma per Dirigente del Settore Urbanistico – pro tempore – del Comune di Gallipoli che ha rilasciato due permessi a costruire nel 2010 e nel 2014. E la giudice, nel contempo, aveva disposto il dissequestro della struttura. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, delle accuse di abusivismo edilizio, occupazione di suolo demaniale marittimo e falso ideologico.

Un primo sequestro probatorio venne eseguito a marzo del 2015 quando la guardia di finanza di Gallipoli appose i sigilli all’intero complesso di oltre 30metri quadri di cui 20mila interamente dedicati all’intrattenimento. E nel registro degli indagati vennero iscritti i nomi dei due titolari della struttura, per cui si ipotizzano presunte violazioni e abusi in materia edilizia e occupazione abusiva. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’area su cui sorge il parco avrebbe avuto una destinazione urbanistica agricola e a verde pubblico, e non commerciale. Inoltre, vi sarebbe stata un’occupazione abusiva di una zona del demanio marittimo.

Nell’aprile del 2017 arrivò la seconda stangata con il sequestro preventivo a firma del gip Simona Panzera di un’area di 15mila metri quadrati ad opera della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Gallipoli. La polizia giudiziaria ricostruì lo sviluppo della struttura sin da quando, nel 1973, era costituita solo da due campi da tennis. Nel tempo, con vari ampliamenti, raggiunse una superficie complessiva di circa 15mila metri quadrati, di cui mille, o giù di lì, appartenenti al Demanio marittimo. Gli inquirenti rilevarono presunte anomalie nel rilascio negli anni dei vari permessi a costruire e ad ampliare la struttura che hanno portato al decreto di sequestro e a iscrivere prima e a chiedere il processo poi anche per alcuni funzionari comunali.

Dopo alcune settimane, il parco venne dissequestrato con una serie di prescrizioni per l’estate 2017: non più di 38 eventi, 8 eventi con un massimo di 8mila ospiti e 30 eventi con non più di 4mila ospiti. A difendere gli imputati, il collegio difensivo rappresentato dagli avvocati Luigi Covella, Ladislao Massari, Fabrizio Ferilli, Sabrina Conte, Carlo Viva, Luca Bruni e Francesco Colloridi.