Incidente alla cava di bauxite, Caroppo, per i luoghi privati a sud di Otranto serve un nuovo modello

INCIDENTE AL LAGO DI BAUXITE, CAROPPO (FI): PER I LUOGHI PRIVATI A SUD DI OTRANTO SERVE UN NUOVO MODELLO

LECCE, 6 ottobre- “L’incidente avvenuto nelle scorse ore al Lago di Bauxite, con un turista ferito lungo uno dei percorsi di accesso, ripropone con forza un problema che non possiamo più considerare episodico: uno dei luoghi più conosciuti e frequentati di Otranto continua ad essere raggiunto ogni giorno da tantissime persone senza un sistema adeguato di accesso, sicurezza, segnaletica e fruizione. Ma il Lago di Bauxite è soltanto la parte più visibile di una questione molto più ampia. A sud di Otranto si concentra uno straordinario patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico. Eppure, molti dei suoi luoghi più importanti sono di proprietà privata o sono raggiungibili attraverso aree private: il Lago di Bauxite, la Torre del Serpe, la Torre e la Baia dell’Orte, l’Ipogeo di Torre Pinta, il Monastero di San Nicola di Casole, i terreni sovrastanti la Grotta dei Cervi e la spiaggia di Porto Badisco. È uno dei tratti più suggestivi del nostro territorio, ma anche uno dei più fragili, particolarmente esposto al rischio degli incendi, come ci ha drammaticamente ricordato il grande rogo dell’estate scorsa. Per questo è necessario porre un’attenzione particolare per preservare questi luoghi e consentirne un accesso in sicurezza. Non si tratta di mettere in discussione la proprietà privata, né tantomeno di utilizzare risorse pubbliche per favorire interessi particolari. Il tema è esattamente opposto: capire come beni che rimangono privati possano essere tutelati, resi più sicuri e accessibili e inseriti, attraverso accordi trasparenti tra istituzioni e proprietari, in un percorso capace di produrre valore per l’intera comunità. Per questo a breve promuoverò un incontro che metterà attorno allo stesso tavolo i rappresentanti istituzionali del territorio, i proprietari dei beni interessati e tutti coloro che hanno maturato esperienze significative nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. L’obiettivo non è creare un nuovo ente o aggiungere burocrazia, ma fotografare le criticità, confrontarsi sulle migliori esperienze già realizzate altrove e provare a costruire insieme un nuovo modello di collaborazione tra pubblico e privato. La proprietà può essere privata. Il valore di questi luoghi, però, è collettivo. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo cominciare”. Così in una nota il deputato dì Forza Italia, On. Andrea Caroppo.