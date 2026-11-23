Si apre questa settimana il nuovo, atteso capitolo dal vivo di Maria Mazzotta, una delle voci italiane più intense e riconoscibili della world music europea. La sua interpretazione profonda e penetrante è per lo spettatore un’esperienza rara e preziosa e, per la prima volta nel suo percorso ventennale, l’artista sceglie di esprimere la forza vitale e schietta della tradizione contadina attraverso strumenti contemporanei e dal suono suburbano.

Il tour avrà inizio il 26 novembre da Lecce (Officine Cantelmo) per poi proseguire a Taranto (27 novembre, Spazioporto per Taranto Jazz Festival) e Torino (29 novembre, Cap10100) prima di attraversare l’oceano e approdare negli Stati Uniti, dove la cantante salentina sarà protagonista di un fitto calendario di 10 concerti in 8 diversi Stati. Inaugura il 1° dicembre sul palco del celebre Joe’s Pub di New York City il tour che proseguirà ad Amherst (3 dicembre, The Drake), Keene (4 dicembre, Showroom), Saugerties (5 dicembre, The Local), Cambridge (6 dicembre, The Platform), State College (8 dicembre, Manny’s), Washington (9 dicembre, Hill Center), Richmond (10 dicembre, Révéler), Seattle (12 dicembre, Rainier Arts Center) e Portland (13 dicembre, Jack London Revue).

Sul palco per presentare l’album “Onde”, accanto alla sua voce magnetica, due figure eclettiche della scena musicale napoletana: il chitarrista Ernesto Nobili e il percussionista Cristiano Della Monica. Il trio lo scorso gennaio è stato protagonista di una esibizione molto apprezzata al Lincoln Center di New York per il noto globalFEST, partecipazione che ha aperto le porte allo sviluppo e distribuzione del progetto nel continente americano.

Le sonorità elettriche del post-rock incontrano il canto intenso di Maria Mazzotta, creando un connubio inedito e viscerale. La ricerca di questo sound ha radici nel passato: nasce dagli ascolti dell’adolescenza e dalla passione per un genere musicale che per anni la cantante pugliese ha pensato non potesse entrare a far parte della sua produzione discografica. Dal gennaio 2020, anno che ha segnato il suo esordio solista con la pubblicazione dell’album “Amoreamaro”, non si è mai fermata e ha macinato migliaia di chilometri esibendosi in oltre 200 concerti in più di 30 Paesi tra Europa, Sud America, Stati Uniti e Canada. L’album “Onde” è il risultato di tutto questo viaggiare, degli incontri e delle influenze, delle emozioni e delle riflessioni sulla società moderna. Nel 2024 con “Onde”, Maria Mazzotta si è aggiudicata il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi.

C’è la consapevolezza di potersi spingere verso l’espressione più autentica del proprio modo di vivere la musica popolare, con il coraggio e la libertà di una donna che viaggia tra le grandi capitali europee come Parigi e Barcellona fino alle grandi metropoli mondiali come Jakarta e Bogotà portando se stessa sul palco, accompagnata tanto dalle proprie fragilità quanto dalla propria forza. Il nuovo sound, intriso della potenza espressiva della chitarra elettrica di Ernesto Nobili – con la sua personale ricerca effettistica – e delle molteplici percussioni di Cristiano Della Monica, contiene e porta con sé le tracce di queste metropoli pur conservando le radici profonde e ben salde nel terreno della tradizione del Sud Italia.

Il trio formato da Maria Mazzotta e dai due musicisti napoletani si è sin da subito confrontato con la scrittura di nuovi brani, oltre che con il riarrangiamento del repertorio che appartiene al patrimonio culturale del Mezzogiorno. Non mancano inoltre alcuni omaggi a figure fondamentali nel percorso artistico dell’interprete salentina: con “Terra ca nun senti” a Rosa Balistreri, pilastro della cultura popolare italiana, che rappresenta per Mazzotta un esempio di virtù, coraggio e potenza sia sul palco che nella vita privata; con “Marinaresca” un tributo al grande Maestro Roberto De Simone e alla sua preziosa ricerca musicale che ha permesso al grande pubblico di avvicinarsi al canto popolare.

La tournée è prodotta dall’agenzia Zero Nove Nove e supportata in parte da globalFEST Touring Fund.

Il concerto di Maria Mazzotta è uno spettacolo da vivere in pieno, lasciandosi accompagnare e guidare da un’interprete unica.