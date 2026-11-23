«Tutti devono essere liberi di essere felici». È il messaggio che l’associazione salentina IO POSSO ha portato ieri, sabato 21 novembre, sul palco di Tú Sí Que Vales, il programma di Canale 5 condotto da Martin Castrogiovanni, Elisabetta Canalis e Alessio Sakara, che accanto allo spettacolo e all’intrattenimento dà spazio anche a storie di solidarietà e inclusione.

L’intervento si è aperto con la voce e il volto di Gaetano Fuso (1976-2020), ideatore del progetto IO POSSO, che attraverso un filmato del 2017 ha raccontato come sia nata l’idea di rendere il mare accessibile anche alle persone con SLA e gravi disabilità motorie. A raccontare il resto della storia Giorgia Rollo, sua moglie e presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO, e Alessio Aprile, cognato di Giorgia e Gaetano, parlando direttamente alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, oltre che al pubblico televisivo nazionale.

I giudici sono stati colpiti dalla forza di un progetto

Nato nel 2015 a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce, IO POSSO ha realizzato il primo accesso al mare attrezzato e completamente gratuito per persone con SLA e gravi disabilità motorie. Oggi le spiagge accessibili sono quattro, tutte nel Salento: San Foca, Gallipoli, Porto Cesareo e Torre Lapillo. Accolgono ogni estate ospiti da tutta Italia e dall’estero, offrendo strutture, attrezzature e personale dedicato.

L’impegno dell’associazione prosegue anche attraverso il Camper IO POSSO, dedicato alla mobilità accessibile, che dal 2023 ha percorso oltre 35.000 chilometri, e Scintilla, progetto di ricerca scientifica sulla SLA che promuove la collaborazione tra università e centri di ricerca italiani e internazionali.

La partecipazione a Tú Sí Que Vales ha rappresentato un’occasione per far conoscere a un pubblico ancora più ampio il progetto nato dalla volontà di Gaetano Fuso e portato avanti, dopo la sua scomparsa, dalla famiglia, dai volontari e dai sostenitori di IO POSSO.