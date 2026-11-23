​Arriva con l’amaro in bocca il verdetto per la Cce Lsb Lecce, costretta ad arrendersi di misura per 72-70 contro Mola New Basket 2012 al termine di una sfida vibrante e decisa soltanto negli ultimi secondi. Una sconfitta che pesa doppio per i colori biancoblu, capaci di risalire la china dopo un passivo pesante e di mettere il muso avanti nel finale, prima di subire il colpo decisivo a pochi istanti dalla sirena. L’avvio di gara ha visto la Lsb Lecce partire con il piglio giusto: dopo le prime fasi combattute, i padroni di casa hanno piazzato un break di 11-4 per il 21-17, chiudendo il primo quarto avanti 21-19. Nel secondo periodo, però, è arrivato il momento più complicato per la squadra di casa: Mola ha trovato il sorpasso sul 23-26 e ha scavato il solco con un parziale di 12-0 fino al 35-23, in virtù degli 11 punti siglati da Calcagni e, più in generale, da un’ottima percentuale dall’arco. I padroni di casa hanno provato a restare in scia, ma il secondo quarto è finito con ben 16 punti da recuperare sul tabellone luminoso del Pala San Giuseppe da Copertino. Nella ripresa i ragazzi di coach Michelutti hanno mostrato orgoglio e carattere, reagendo con un terzo quarto da 20 punti segnati contro i 15 degli ospiti. A trascinare la rimonta è stato un Enrico Di Coste scatenato da 13 punti (12 da due e 1 libero), all’interno di una reazione che ha visto i padroni di casa firmare anche un parziale di 12-1 sul 52-64 al 29:17, mentre Pietro Catenelli guidava i molesi a quota 7 nel periodo. L’ultimo quarto ha trasformato la rincorsa in un testa a testa mozzafiato. Milos Divac ha acceso ulteriormente i leccesi con 6 punti tutti da tre, portando la squadra del presiedente Laudisa sul 67-66 al 37:03. Poi ancora avanti sul 70-68 ad un minuto e mezzo dalla fine. Ma proprio sul più bello, il finale ha sorriso agli ospiti: a 6 secondi da termine portando a casa la vittoria, condannando Mocavero e compagni ad una dolorosa sconfitta. E ora sotto col derby: in settimana i biancoblu torneranno ad ad allenarsi per preparare la gara contro Monteroni, che si disputerà domenica prossima al Pala Quarta Lauretti con palla a due alle 18. “Abbiamo avuto il solito black out nel secondo quarto – dichiara coach Daniele Michelutti -. Poi dopo essere arrivati a -23, c’è stata una grande reazione da parte dei ragazzi sino al finale punto a punto, dove gli episodi purtroppo non ci hanno dato ragione. Dovremo lavorare per essere più cinici nei momenti chiave delle partite e riscattarci subito a partire dalla prossima gara contro Monteroni”.

CCE LSB LECCE -MOLA NEW BASKET: 70-72

Parziali: (21-19/11-30/20-15/18-8)

Progressivi: (21-19/33-49/53-64-70-72)

Cce Lsb Lecce: Johnson 11, Pallara 6, Di Coste 19, Esposito 5, Flores 1, Divac 10, Tinto 7, Mocavero 5, Turco, Olivieri, Guadalupi 6, Guido. All. Michelutti.