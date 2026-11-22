La protezione civile pugliese ha diramato un bollettino meteo in cui si prevede allerta arancione in tutta la Puglia per le prossime ore, almeno fino alle 10 di domani mattina, per “venti di burrasca con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste esposte”. N
el nord della Puglia allerta arancione già a partire dalle 18 di oggi.
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