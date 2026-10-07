Inner Wheel Club Tricase S.M. di Leuca festeggia 10 anni: tra memoria, visione di futuro e la piantumazione del Carrubo del Decennale

Celebrazioni intense alla presenza della Governatrice del Distretto 210 Matilde Saponaro e del Sindaco Antonio De Donno. Il carrubo benedetto da Don Pierluigi Nicolardi diventa simbolo di amicizia, servizio e radici nel Salento .

SANTA MARIA DI LEUCA – Una giornata all’insegna della memoria, dei valori associativi e dell’impegno per il territorio. Domenica 4 ottobre, nella ricorrenza di San Francesco d’Assisi e a chiusura del Tempo del Creato, l’Inner Wheel Club Tricase S.M. di Leuca ha celebrato il traguardo dei suoi primi dieci anni dalla consegna della Charter con un programma ricco di significati ed emozioni.

Il momento clou delle celebrazioni si è svolto all’aperto con la piantumazione e la benedizione dell’Albero del Decennale: un carrubo, pianta simbolo del Salento capace di resistere al tempo e alla siccità affondando le radici nella pietra salentina per oltre due secoli. La cerimonia, intensa e partecipata, si è tenuta alla presenza della Governatrice del Distretto 210 Matilde Saponaro, della Presidente del Club Rosa Nesca, del Sindaco di Tricase Antonio De Donno e di Don Pierluigi Nicolardi, che ha impartito la benedizione all’albero e a tutte le socie. Presenti anche la Segretaria distrettuale Maddalena Lapia e la Tesoriera distrettuale Rossana Rossoni, socia del club tricasino.

A perenne ricordo dell’evento, davanti all’albero è stata posta una stele con la dedica: “Dieci anni di amicizia e servizio. Radici nella comunità, rami verso il futuro”. «Un grazie di cuore a Don Pierluigi per la sua preghiera, all’Amministrazione Comunale per aver accolto il nostro dono e alla Governatrice per aver condiviso con noi questo momento», hanno espresso le socie.

La giornata è proseguita con l’incontro istituzionale presso la sala parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio di Tricase, dove il Club ha accolto ufficialmente la visita della Governatrice Matilde Saponaro e della Segretaria Maddalena Lapia.

La Presidente Rosa Nesca ha aperto i lavori proiettando un video riassuntivo dei dieci anni di vita del Club e ha rivolto un sentito ringraziamento ad Anna Leo, socia fondatrice e prima Presidente, che con tenacia ha creduto nei valori fondamentali dell’associazione: amicizia, servizio e cooperazione internazionale. Un riconoscimento speciale è stato espresso verso tutte le Past Presidenti (Anna Carlucci Leo, Tina De Francesco, Graziana Marsilio Aprile, Rossana Rossoni, Mariangela Martella e Anna Rita Coluccia Musio) e le socie fondatrici per l’importante percorso tracciato.

«Per noi l’amicizia non è mai stata solo un modo per stare insieme, ma la spinta a fare insieme per gli altri», ha sottolineato la Presidente Rosa Nesca, presentando poi le linee programmatiche per l’anno sociale in corso. Tra le iniziative previste figurano service legati ai temi dell’International Inner Wheel “Grow and Flourish”, al programma nazionale “Dal Disagio all’Agio” e a quello distrettuale focalizzato sul “Diritto al Rispetto e Dovere di Rispetto”.

Nel suo intervento, la Governatrice Matilde Saponaro ha richiamato le presenti al profondo senso di appartenenza alla grande famiglia internazionale dell’Inner Wheel, ricordando come il Club rappresenti il vero cuore dell’associazione, il luogo in cui si concretizzano quotidianamente amicizia e solidarietà. Dopo aver rinnovato i ringraziamenti ad Anna Leo e Rossana Rossoni e ricordato i prossimi appuntamenti distrettuali, l’incontro si è concluso in un clima di calorosa convivialità, rilanciando la missione del Club verso nuovi traguardi al servizio della comunità.