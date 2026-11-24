GALATONE – La Festa degli Alberi a Galatone è cominciata in via Cosimo Settimo, dove ieri mattina sono stati messi a dimora alberi e arbusti per riqualificare un’aiuola comunale. All’iniziativa, promossa dall’amministrazione, hanno partecipato alcune classi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Galatone Polo 2. Con i loro interventi, gli alunni hanno ricordato che la cura dell’ambiente è un impegno da condividere ogni giorno. La piantumazione rientra nel progetto “Alberi per il futuro”, finanziato dalla Regione Puglia per valorizzare gli spazi urbani e migliorare la qualità dell’ambiente attraverso il verde. “Ringrazio di cuore il sindaco e il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per il supporto”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Pina Antico, che ha rivolto un ringraziamento anche al dirigente scolastico Antonio Caputi e ai docenti accompagnatori “per la consueta sensibilità verso queste tematiche e per aver sostenuto la partecipazione attiva degli alunni”. Oggi la Festa degli Alberi proseguirà in tutti i plessi della scuola dell’infanzia di Galatone, dove saranno piantati alberi di ulivo.